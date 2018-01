Philadelphia Eagles, un equipo que subestiman

Google Plus

Philadelphia Eagles antes de su duelo contra los Vikings | Foto Philadelphia Eagles

Philadelphia Eagles llegó al Super Bowl de forma imponente tras derrotar a los Vikings con un marcador de 7-38; desaparecieron a Case Kenuum e hicieron lo que quisieron con la defensiva de Minnesota, para así evitar que hayan sido el primer equipo que juega la final de la liga como local.

Tras la lesión de Carson Wentz, los Eagles fueron sentenciados a la lista de menos favoritos para competir por el Vince Lombardi en postemporada, sin embargo no se cansaron de demostrar que son un equipo que está dispuesto a dejar todo en la cancha y que no dependen de un quaterback para alcanzar los objetivos.

Actualmente los fichajes que hicieron a lo largo y antes de la temporada han dado sus frutos, entre los cuales destacan Chris Long y LeGarrette Blount, ex New England Patriots, quienes tras ganar el Super Bowl LII, llegaron a Philadelphia. Dentro de esa camada de jugadores también se integró Jay Ajayi, de Miami Dolphins.

Estos tres jugadores fueron pilares fundamentales para llevar a los Eagles al Super Bowl, acompañado del gran esfuerzo del equipo de trabajo Doug Pederson. Un equipo que ha sido subestimado tras la lesión de Wentz, sin embargo siguen logrando los resultados.

Lograron ser primeros en la Conferencia Nacional, cuando jugaron su primer partido en postemporada contra Atlanta Falcons, sacaron el partido, pero su dominio dentro del campo de juego fue notable. El manejo del partido contra los Vikings fue increíble, esto da a notar que es un equipo enfocado en el objetivo, que cada vez que sale al campo del juego lo único que piensan es en ganarlo.

A pesar de todo esto, siguen siendo los menos favoritos para ganar el próximo 4 de febrero y aquí entra el factor que van contra New England, un equipo que se repone cuando está perdiendo, con un Tom Brady, que a pesar de su edad, sigue dando catedra. Además esta categorización se debe a que son equipo inconstante en los últimos años, pero eso fue lo que sorprendió en la presente temporada, equipos que venían de récord negativos el año pasado se colaron a postemporada, sorprendiendo con sus resultados.

La balanza parecerá inclinada para los Patriots, sin embargo este año no se cansaron de gritar varios equipos que no deben de ser subestimados —entre ellos Philadelphia Eagles—. Por lo que creer que los Eagles irán a pasearse al U.S. Bank Stadium es completamente incorrecto.