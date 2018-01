La triste historia de Minnesota

Google Plus

Foto: Minnesota Vikings

Si bien los Vikings en el nuevo milenio han sido un equipo contendiente en los playoffs y que, en varias ocasiones, han llegado a finales de conferencia como en el presente año cayendo ante los Philadelphia Eagles, lo que es un hecho es que múltiples nombres han estado bajo la posición de quarterback y ninguno ha sido capaz de llegar a la Super Bowl.

Del 2000 al 2004 Dante Culpepper fue el titular, teniendo un récord de dos ganados y dos perdidos en postemporada. Sin embargo, durante ese periodo, las continuas lesiones provocaron que hombres como Todd Bouman, Spergon Wynn y Gus Frerotte ocuparan su puesto. En el año 2005 Brad Johnson tomó la titularidad, compartiéndola con Culpepper y al siguiente año con Tarvaris Jackson sin poder llegar a postemporada.

El 2009 llegó la luz a Minneapolis con la incorporación del general Brett Favre, quien los guio a la final de conferencia de la NFC, la cual perdieron contra los New Orleans Saints. Para la siguiente temporada, comenzaron las lesiones con el ex quarterback de Green Bay y Tarvaris Jackson junto con Joe Webb tuvieron que entrar en acción.

Durante tres años, Christian Ponder fue el pasador titular, pese a que en el 2012 llegaron a playoffs, Webb fue quien jugó dicho partido que terminaron por caer.

En el 2014 llegó Teddy Bridgewater, siendo el titular casi indiscutible durante dos temporadas y llevando al equipo al título de la NFC Norte para jugar la ronda de comodines que perdieron en casa contra los Seattle Seahawks.

El 2016 ante la lesión de Teddy trajeron a Sam Bratford, aunque el equipo no pudo lograr su clasificación. Para el 2017, Bratford se lesionó tempranamente en la campaña y en el relevo entró Case Keenum, quien los comandó hasta la final de la NFC en Philadelphia.

Para la próxima temporada, los Vikings deberán de tomar una decisión sobre quién será su quarterback del futuro entre Bridgewater, Bratford o Keenum.

Finales de conferencia de equipos que juegan en domo

Bien sabido es la complicación que tienen los equipos que juegan en domo cuando viajan a otros estadios y se exponen a condiciones climatológicas distintas que, termina por perjudicar su desempeño. En finales de conferencia, cuando los equipos de domo visitan estadios abiertos, tienen récord de 0-13, listado al cual se sumó Minnesota tras su derrota del pasado domingo.

Los casos más recientes en el presente milenio involucran a los propios Vikings cuando perdieron en el 2000 contra los New York Giants. En el 2004, los Atlanta Falcons no pudieron derrotar a los Philadelphia Eagles; mientras que en el 2003 y 2014, los Indianapolis Colts viajaron a Foxborough, pero terminaron perdieron contra los New England Patriots.