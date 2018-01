Myles Jack y su 'no touchdown' retornado

Google Plus

Los árbitros impidieron a Myles Jack retornar un 'fumble' que él mismo provocó. | Foto: New England Patriots

Quedan poco más de 13 minutos para terminar el último cuarto y con 10 puntos abajo, Josh McDaniels apuesta por una jugada rocambolesca para desconcertar a la defensa de los Jaguars. Parece que los Patriots lo consiguen cuando Dion Lewis recibe el pase de Danny Amendola y avanza yardas por la izquierda. Se viene el 'big play'. Entonces aparece el linebacker Myles Jack y además de placarle, hace que pierda el control del balón. Jack es capaz de ponerse de pie y empezar a correr. Tiene vía libre para poner a Jacksonville 17 arriba pero antes de que pueda ni siquiera avanzar cinco yardas, suena el silbato. Los árbitros, en un principio, señalan que Lewis ya estaba en el suelo cuando había perdido la posesión. “¡¡¡Oh Jim!!! ¡¡¡Yo creo que lo ha conseguido!!!”, grita Tony Romo des de la cabina de retransmisión refiriéndose al fumble provocado por Jack. Los árbitros se reúnen y al final deliberan que efectivamente se ha cometido un fumble y los Jaguars han recuperado el oval. Y así mismo se confirma tras la revisión de vídeo. Pero ya es tarde. La jugada ha sido abortada y el drive de los Jags termina con un punt. Si los árbitros no hubieran silbado en su momento, Jack estaría en la endzone celebrando el touchdown que hubiera puesto a su equipo 17 puntos arriba. En su lugar, los Pats serían capaces de remontar los 10 puntos de desventaja y los Jaguars verán la Superbowl des de su casa.

Errores que deciden partidos

Más allá de las quejas de algunos jugadores de Jacksonville por el criterio arbitral en cuanto a penalizaciones señaladas a un equipo y a otro (seis penalizaciones para los Jaguars con un coste de 98 yardas contra un único pañuelo para los Patriots para 10 yardas), esa jugada pudo haberlo cambiado todo. Lo más fácil hubiese sido dejar que toda la jugada continuara y posteriormente, la revisión de vídeo hubiese dictaminado sentencia. En cambio, el hecho de que sonaran los silbatos impidió a Jack anotar el touchdown.

En los últimos años, las revisiones de vídeo se han ido aumentando con la intención de que los errores arbitrales influyeran lo más mínimo. A pesar de ello, hay algunos, como el que pasó en el Patriots-Jaguars, que son irreparables. Porque todo es cuestión de que el árbitro no tenga el ímpetu de silbar; en caso de hacerlo, ya no es posible la marcha atrás.

Entre los expertos de este deporte haya un consenso en que las penalizaciones por interferencia en el pase influyen totalmente en el resultado. El castigo por ello es el de poner el balón en el lugar de la infracción. Cuando se señala una interferencia ajustada, la polémica está servida, porque efectivamente puede decantar la balanza hacia un lado. En el College Football, esta infracción se castiga con un máximo de 15 yardas de penalización. Esta medida podría ser una solución intermedia.

Un abanico de controversias

Otra regla en la controversia es el fumble en la endzone. Cuando el equipo ofensivo comete un fumble pero sale por la banda, mantiene la posesión en ese punto. En cambio, si pierde el oval y éste sale por la endzone, se considera touchback y el otro equipo recupera el balón. Los Raiders y Derek Carr todavía deben pensar lo injusta que llega a ser esta norma cuando le sucedió ante los Cowboys esta misma temporada.

Clarificar qué es un pase completo es otro reto que la NFL debe superar para evitar todas las polémicas posibles. En prácticamente cada jornada se produce algún caso donde nadie sabría decir si un pase es completo o no. Por otro lado, algunos también se oponen a que las manos ilegales en la cara sean un primer down automático (podéis imaginaros un tercera y largo y por una penalización de estas, se convierta en primer down inmediatamente).

La NFL ha ido moviendo los kickoffs y los extrapoints, ha modificado el reglamento para jugadas de equipos especiales o ha instalado un centro de operaciones donde revisar todas las jugadas de todos los partidos. Los cambios son constantes con el objetivo de mejorar el funcionamiento del juego y de que se cometan las menores injusticias posibles. Pero la final de la AFC nos reflejó, una vez más, que el factor arbitral sigue influyendo, y mucho, en el devenir de los encuentros.