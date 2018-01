La cábala del jersey blanco

Google Plus

Foto: Philadelphia Eagles

No sólo las tendencias mediante las estadísticas influyen en un deporte, muchas veces hay factores ‘más allá’ que pueden llegar a indicar qué equipo puede ser el ganador de un enfrentamiento. Bajo este concepto, es curioso señalar que en los últimos Super Bowls, los equipos que han jugado con el jersey blanco terminan por levantar el trofeo Vince Lombardi.

La última vez que esto no sucedió fue en la edición XLV cuando los Green Bay Packers de la mano de Aaron Rodgers derrotaron a Big Ben y los Pittsburgh Steelers.

Con esta tendencia, los Patriots el próximo 4 de febrero disputarán su décimo Super Bowl vestidos de blanco. En las otras nueve ediciones cuando salieron con jersey azul ostentan el récord de dos ganados y dos perdidos (las dos derrotas contra los New York Giants); solamente una vez jugaron de color rojo partido el cual perdieron; mientras que con el blanco tienen marca de tres ganados y un perdido, la única derrota fue en el Super Bowl XXXI precisamente contra los Green Bay Packers.

La única edición que disputaron Eagles y Patriots quedó a favor de los de Foxborough 24-21, enfrentamiento en el cual New England jugó con el jersey blanco.

Peyton Manning, futuro miembro del Hall of Fame, disputó cuatro Super Bowls, de los cuales ganó dos y perdió dos. También se dio el hecho de que cuando jugó con el jersey blanco salió victorioso (con los Colts derrotando a los Bears y en su último partido como Bronco ante las Panthers) y las dos derrotas fueron con jersey azul (cayendo contra los Saints cuando estaba en Indianápolis y perdiendo contra los Seahawks jugando para Denver).

En los últimos años tanto Seattle como Denver llegaron dos veces a la máxima cita, ambos ganaron uno con el uniforme blanco, mientras que el otro partido lo perdieron con el jersey de color. Denver perdió con los Seahawks, mientras que los pupilos de Pete Caroll perdieron en su segunda aparición de forma consecutiva en el Super Bowl ante los New England Patriots.