La nueva y rejuvenecida ola de entrenadores jefe

Google Plus

Foto: New England Patriots

Pensar en el futuro es parte de la vida misma. Últimamente, dicha filosofía ha sido bien recibida por los equipos de la NFL. Los entrenadores jefe jóvenes como Sean McVay y Sean McDermott llegaron a nuevas franquicias para darle un giro a su pasado y colocarlos de nuevo en el mapa. Otros equipos apuntan a repetir este guión en la próxima temporada del 2018.

Los pupilos de Belichick

Solamente la Super Bowl LII separa a Josh McDaniels y a Mike Patricia de un nuevo trabajo como entrenadores en jefe. El coordinador ofensivo de los New England Patriots parece perfilarse como el nuevo entrenador de los Indianapolis Colts, mientras que el coordinador defensivo está muy cerca de cerrar su contrato con los Detroit Lions.

Es normal que los equipos necesitados volteen a ver a aquellos que están realizando bien las cosas. McDaniels ya estuvo a cargo de los Denver Broncos en una experiencia poco agradable, pero volverá a dirigir con más experiencia. Por otro lado, Patricia será head coach por primera vez, y lo hará lejos de New England, donde ya conquistó tres Super Bowls.

En el caso de McDaniels, pudiera suponer un enfrentamiento con su mentor, Bill Belichick, a mediano o largo plazo. En Indianapolis se encontrará con una franquicia que ha sufrido el último par de años, y que busca reforzarse en el próximo Draft. Además, podrá contar con un Andrew Luck renovado, que se perdió toda la temporada del 2017 por una lesión pero que buscará volver para el 2018. Con las ideas de McDaniels y un equipo competitivo, los Colts pudieran no tardar mucho tiempo en enfrentar a Belichick y los Pats en la postemporada de la Conferencia Americana.

Recambio generacional

Solamente Bill Belichick, Pete Carroll y Mike Zimmer superan los 60 años de edad en el puesto de entrenador jefe. Por otro lado, Sean McVay, Kyle Shanahan, y Matt Nagy aún no llegan a los 40 años; esto supone una gran diferencia en la experiencia de los entrenadores, sobre todo cuando aún hay jugadores que sobrepasan los 40 años, como Tom Brady o James Harrison.

La NFL también vio cómo la temporada pasada se despedían entrenadores de la talla de John Fox y Bruce Arians, dos viejos lobos de mar con muchos años recorridos. No obstante, la experiencia no viene necesariamente con los años. El ejemplo está en figuras como Mike Tomlin, quien aún no alcanza los 50 años pero ya cuenta con más de 10 años de trayecto y dos Super Bowls disputados, uno de ellos ganado.

Como primerizos en el puesto estarán Steve Wilks con los Arizona Cardinals, el ya mencionado Matt Nagy con los Chicago Bears, Pat Shurmur con los New York Giants y Mike Vrabel con los Tennessee Titans. Con las nuevas adquisiciones, aumentará el número de head coaches que buscarán llegar al Super Bowl por primera vez, además de que supone un reto para ellos mismos, ya que podrán enfrentar a quienes alguna vez fueron sus mentores.