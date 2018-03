Estos son los tres mejores porteros en la historia de los Kings

Google Plus

Eventos como el NHL Centennial Classic, partido que se disputó al aire libre entre los Detroit Red Wings y Toronto Maple Leafs, la presentación de los 100 mejores jugadores de la NHL de todos los tiempos y otros eventos se han rociado durante todo el calendario en honor a la ocasión: el centenario de la mejor liga de hockey hielo del mundo. Mientras, los Kings han estado inmersos, también, en su propia celebración.

La franquicia californiana ha estado celebrando los 50 años de hockey en Los Ángeles. En honor al aniversario, el equipo ha presentado un Monumento del 50º Aniversario con jugadores pasados ​​y presentes, una camiseta especial del 50º Aniversario y un logotipo que se ha utilizado durante toda la temporada, el equipo ha organizado una serie de homenajes a los jugadores históricos del pasado del equipo y la ciudad dio la bienvenida a la NHL para albergar el fin de semana All-Star.

En los últimos 50 años, muchos grandes han jugado bajo la corona en Los Ángeles. Jugadores que han hecho historia como Wayne Gretzky, Luc Robitaille, la “Triple Crown Line” con Marcel Dionne, Dave Taylor y Charlie Simmer allanaron el camino para jugadores como Anze Kopitar, Drew Doughty y Jeff Carter en la actualidad. Pero no todos los grandes de Los Ángeles han sido jugadores que buscan marcar goles.

Ha habido un montón de talento de clase mundial bajo la portería de los Ángeles. De hecho, a lo largo de sus 50 años de historia, ha habido 68 porteros diferentes entre los tubos para los Kings. Ahora se plantea una pregunta.

¿Quiénes son los tres mejores guardametas que alguna vez jugaron para los Kings?

3. Kelly Hrudey

Durante su estancia en los Ángeles, Kelly Hrudey confeccionó un récord de 145-135-55 con 3.46 goles encajados de promedio, un porcentaje de paradas de 0.896 y diez porterías a 0 en 360 encuentros de temporada regular. No son los mejores números para un portero titular, pero fue lo suficientemente bueno como para respaldar a los Kings liderados por Wayne Gretzky hasta la final de la Stanley Cup en 1993, el primer viaje de la franquicia a la final. Hrudey y los Kings terminaron perdiendo esa serie en cinco juegos ante Patrick Roy liderando a unos increíbles Montreal Canadiens, pero esa serie rompió un muro en el hockey del sur de California.

A primera vista, sus números pueden no deslumbrar y sorprender a muchos, pero los números no importan, Hrudey era un icono en Los Ángeles. Desde el pañuelo azul debajo del casco hasta su ya clásico vídeo llamado: "Hrudey's On Duty", que se reproducía en todo el sur de California en días de partido y durante la carrera de los Kings en el intento de conquista de la copa en 1993, Hrudey era una leyenda.

2. Rogie Vachon

Rogie Vachon defendió la portería de los Kings entre los años 1971-1978

Denis DeJordy, Dale Hoganson, Noel Price y Doug Robinson. Esos fueron los cuatro jugadores que fueron enviados a los Canadiens desde los Kings cuando el tres veces campeón de la Copa Stanley, Rogie Vachon, pidió ser canjeado. Después de ver a Ken Dryden hacerse cargo de la titularidad y llevar a Montreal a lograr la Copa Stanley en 1971, Vachon quería salir de Montreal y se dirigió a Los Ángeles, donde pudo continuar su carrera como titular.

De 1971 a 1978, Vachon ayudaría a los Kings en 171 triunfos, armaría 32 victorias sin encajar un gol y ayudaría a los Kings a una temporada de 1974 con 105 puntos, que sigue siendo el total de puntos más alto en la historia del equipo. Al final de la temporada 1974-75, Vachon fue subcampeón tanto para el trofeo Vezina como para el Hart Trophy como el mejor portero y el jugador más valioso de la liga, respectivamente.

En 2016, Vachon fue incluido en el Hall of Fame del Hockey, algo que muchos pensaron que debería haber sucedido años antes. Con tres Copas, un Vezina, un récord de 355-291-171, un promedio de 2.99 goles por encuentro y 52 porterías a 0 entre los cuatro equipos con los que jugó, parece que la mayoría tuvo un argumento válido sobre su inclusión al Salón de la Fama. Su dorsal 30 fue el primer número en ser retirado en Los Ángeles y Vachon ha ocupado varios puestos ejecutivos dentro de la organización, incluso como gerente general entre 1984 y 1992, siendo entrenador interino, además, en tres ocasiones diferentes

1. Jonathan Quick

Sin duda, el dos veces campeón de la Copa Stanley ha reescrito los libros de récords de los Kings, marcando el ritmo con 252 victorias, 476 juegos jugados y 42 porterías a 0. Entre los logros de su carrera, Quick ha alcanzado el éxito en Los Angeles levantando dos Stanley Cups, en 2012 y 2014, y recibió el Conne Smythe Trophy como el jugador más importante en los playoffs de 2012.

Desde que irrumpió en la liga, Quick ha hecho maravillar al espectador con increíbles paradas, como aquel milagroso e increíble escorpión que realizó ante el tiro de Dustin Byfuglien de Winnipeg.

Pero, para los fans de los Kings, la mayor capacidad de Quick para detener el disco es su personalidad, a veces excesiva. El jugador de 31 años nunca ha sido alguien que evite los altercados cuando está en la red. Quick nunca ha rehuido las cosas ásperas. Su estilo de juego “smash-mouth” encaja perfectamente con el estilo de juego pesado asociado con su equipo y los aficionados que lo adoran.