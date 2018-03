Los gemelos Sedin y un draft que cambio la historia

Google Plus

Este fue, por supuesto, el día del Draft de la NHL que vio a Henrik y Daniel Sedin unirse a los Vancouver Canucks. Si bien hay algunos cínicos que piensan que el éxito del equipo se vio truncado por los acontecimientos de este día, la mayoría de los fanáticos estarán de acuerdo en que las decisiones tomadas por Brian Burke ese día desencadenaron un período del éxito más sostenido que la franquicia haya experimentado jamás.

Podía darse el caso que no jugasen juntos en el mismo equipo

Los Vancouver Canucks reclutaron a Daniel y Henrik Sedin con la segunda y tercera selección de NHL Entry Draft. Aunque se esperaba que algún equipo intentara organizar un escenario donde los Sedins terminarían jugando juntos, los obstáculos parecían demasiado grandes como para esperar que este fuera un resultado realista.

Pero Brian Burke reconoció que el valor de los gemelos juntos era exponencialmente más alto que cualquiera de ellos por separado, y puso en marcha una serie de movimientos que llevaron a los Canucks al par de puntaje alto. Han pasado 13 años desde este fatídico día, el tiempo suficiente para justificar un pequeño recuerdo sobre el día que alteró el curso de la organización.

El éxito de los Sendin no fue de un día para el otro El éxito no fue inmediato, sin embargo, para los Sedins en la NHL. Tomaron un año más para construir su juego en MoDo antes de cruzar el agua hacia Vancouver. Los primeros años fueron una lucha para Daniel y Henrik, ya que se vieron obligados a adaptarse al juego más físico de América del Norte. En sus primeros cuatro años en la liga, Henrik promedió solo 36.5 puntos por temporada y Daniel justo por debajo de los 38. Su quinta temporada fue jugada en MoDo ya que la NHL perdió toda su temporada hasta un paro patronal.

Después del cierre patronal, la obra de Sedins comenzó a surgir, ya que les dieron más tiempo de juego y más responsabilidad. Tanto Sedins se convirtieron en jugadores de un juego, con Henrik rompiendo en 2009-10 con 112 puntos, ganando los trofeos Art Ross y Hart como el máximo anotador de la NHL y el Jugador Más Valioso. Daniel se lesionó durante parte de esa temporada, por lo que su gran oportunidad llegó un año después cuando anotó 41 goles y 104 puntos, ganando el Trofeo Art Ross. Aunque las últimas dos temporadas no han sido tan productivas para los gemelos, siguen siendo uno de los dúos de mayor puntuación en la liga.

El equipo también ha disfrutado de una carrera de éxito sin precedentes al mismo tiempo que los Sedins se han convertido en estrellas. Los Canucks llegaron a los playoffs los primeros cuatro años gemelos en la liga, llevaron a comprar la línea "West Coast Express" de Naslund, Bertuzzi y Brendan Morrison. El equipo luchó un poco después del cierre patronal cuando la línea Naslund se deterioró y los Sedins surgieron, pero a partir de 2008-09, Vancouver llegó a los playoffs cinco temporadas consecutivas, ganando la División Noroeste cada año, así como el Trofeo Presidentes dos veces (reconociendo el equipo con el mejor registro general de la liga). En 2010-11, Vancouver llegó a la Final de la Copa Stanley, antes de dejar caer el Juego 7 ante los Bruins de Boston.

A los Sedins les queda un año más de sus contratos en Vancouver, y hasta ahora no se han iniciado conversaciones para extender sus contratos. Aunque a los Sedins les encantaría terminar sus carreras en NHL en Vancouver, con el potencial de reconstrucción en auge, aún no está claro si encajan en los planes a largo plazo del equipo. Si de hecho 2013-14 es el último año para los gemelos en uniformes de Vancouver, los fanáticos deben disfrutar de la canción the Wizardry y las clases de hockey exhibidas por Daniel y Henrik dentro del hielo.