La desgracia azota el mundo del hockey

Catorce personas han muerto y otras catorce han quedado heridas después de que el autocar de los Humboldt Broncos, un equipo universitario de Canadá que iba a disputar el partido número cinco de las semifinales de playoffs ante Nipawin Hawks. El autobús tenía un total de veinte y ocho pasajeros (incluido el conductor, que también ha fallecido).

El general manager del equipo, Darcy Haugan, se encuentra entre los fallecidos y varias voces se han alzado para hacerle un homenaje y recalcar que era un gran entrenador para los jóvenes y un segundo padre para los integrantes del equipo.

Los Humboldt Broncos son un equipo muy unido a su ciudad y a su comunidad, de tan solo seis mil habitantes, y en la que, una vez se supo del accidente, se reunieron en el centro comunitario de la pista de hockey para buscar un consuelo que esa tarde constaba de encontrar.

Duro golpe para el hockey juvenil

Muchas han sido las declaraciones que han trascendido sobre el fatal accidente, como por ejemplo las del presidente de la entidad:”Es abrumador. Ha sido duro para todos. Somos una comunidad pequeña, algunos de esos niños han estado en el equipo por varios años. Muchos crecieron en la comunidad y todos se conocen”.

Pero sin duda las que han copado más a la sociedad son las del padre de Ryan, uno de los chicos del equipo, que declaró lo siguiente: “Hablamos con él, pero él dijo que no podía sentir sus extremidades inferiores, así que no sé lo que está pasando. Me estoy volviendo loco”, no hace falta añadir nada más para entender el sufrimiento de las familias.

Pero aparte de todo el terrible e infinito dolor que supone para las familias y para la comunidad de Humboldt este injusto accidente, esta noticia también afecta y debe afectar a los seguidores del hockey hielo de alrededor del mundo, pues si lo piensas fríamente, no solo hemos perdido vidas, sino que hemos perdido lo que estos chicos podían haber llegado a aportar al mundo del hockey y a la sociedad. Piensa que quizás uno de estos jóvenes jugadores hubiera llegado a debutar en la NHL y que quizás este hubiera podido llegar a jugar en tu equipo favorito. Piensa que quizás este chico, que ahora ya nunca podrá volver a disfrutar del hockey hielo, llega a marcar un gol en overtime que supone una victoria crucial y muy sufrida a tu equipo. Como ves, no solo los familiares y a los amigos de estos chicos han perdido cosas, sino que también a ti te han arrebatado un posible grito de gol o la felicidad que supone una victoria en OT.

Toda nuestra solidaridad con las familias y la comunidad de Humboldt.