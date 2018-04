Previa Winnipeg Jets - Minnesota Wild: juventud frente a veteranía

Google Plus

Esta es la segunda vez que Winnipeg Jets llega a los playoffs desde que se mudó de Atlanta, y buscarán su primera victoria en postemporada. Ambos conjuntos llegan fuertes a la fase final del campeonato, Minnesota Wild comenzó con fuerza la segunda parte del campeonato aunque tras no mover ficha en el tradedead line, desaceleraron. Sufrieron en la primera mitad del campeonato tras perder a Parise. Winnipeg por su parte si quiso reforzarse para encarar los playoffs con más opciones y lo hicieron bien, Paul Stastny aterrizaba en la franquicia donde encontró una gran química con Patrik Laine y Nik Ehlers.

Winnipeg Jets: juventud anotadora

En su segunda aparición en playoffs desde que se mudaron y tras ser barrido por Anaheim Ducks en 2015, los Jets podrían presentar su candidatura de hacer una buena eliminatoria ante los Wild.

Los canadienses se han movido bien en el mercado invernal y han reforzado aún más una ofensiva que ya era de las mejores del campeonato. Con 5 jugadores con más de 20 goles y liderados por el finlandés Patrik Laine (44 goles), destaca el despegue del novato Kyle Connor (31 goles). Blake Wheeler ha sido uno de los canalizadores del juego con 91 puntos junto con Mark Scheifele y Nikolaj Ehlers. La llegada de Paul Stastny para reforzar la segunda linea ha aportado aún más dinamita de la que ya tenían. Destaca que la tercera línea de Bryan Little (relegado a esta tras el fichaje de Stastny) haya conseguido nada menos que 43 puntos esta temporada, lo que hace de Winnipeg un conjunto muy sólido arriba y difícil de batir. En la cuarta línea Adam Lowry, Joel Armia aportarán tamaño y músculo por lo que son una buena alternativa en momentos en los que los encuentros se cierran. Un gran abanico de posibilidades en ataque y que es un quebradero de cabeza para cualquier entrenador a la hora de plantearse como frenarlos.

La defensa de los Jets ha ido mejorando en las últimas temporadas y combina movilidad, habilidad y físico. Liderados por el nativo de Roseau, Dustin Byfuglien, los Jets están capacitados para ayudar desde la blueline ofensivamente y realizar transiciones rápidas para sus delanteros. La corpulencia y altura de Tyler Myers es excelente para forzar a los delanteros contrarios a desplazarse hasta el perímetro usando su largo alcance con el stick. Josh Morrissey y Tobias Enstrom complementan junto a Myers y Byfuglien una defensa rápida y muy vertical. Jacob Trouba podría volver y aportar su gran juego de dos vías. Ben Chiarot y Tucker Poolman completarán la retaguardia de los Jets.

En portería Connor Hellebuyck intentará seguir manteniendo el gran nivel que mostrado en temporada regular, después de Steve Mason tuviera que retirarse debido a las lesiones, y el joven jugador hacerse dueño y señor de los tubos.

Minnesota Wild: reponerse a la baja de Suter

Estos Minnesota Wild están muy lejos del estilo físico que emplearon durante años con Jacques Lemaire. Tres de sus líneas tienen un buen potencial ofensivo y, desde el 1 de enero, Minnesota es el octavo equipo que más puntos ha conseguido en la liga.

En la parte ofensiva y tras la lesión de Zach Parise, Eric Staal asumió galones y se erigió como un líder dentro del hielo. Lidera la tabla de goleadores con 42 tantos y 76 puntos. Tras la vuelta, Zach Parise, aterrizó de nuevo sobre el blanco pisando fuerte con 17 puntos en sus últimos 21 partidos, siendo el mejor fichaje invernal que podrían hacer los de Minnesota. Mikael Granlund sigue al mismo gran nivel del año pasado, mientras que Jason Zucker ha sido toda una revelación esta temporada. En lo que respecta al acierto de cara a puerta, deberán mejorar en postemporada ya que desde la fecha límite de traspasos los Wild han bajado hasta la posición 20 en cuanto a oportunidades de gol. Minnesota debe encontrar generar más oportunidades, especialmente en 5vs5.

El principal motivo de preocupación en este momento para Minnesota Wild es la blueline, siendo el 6º equipo que ha permitido un mayor número de disparos desde que iniciamos el nuevo año. Si a lo citado anteriormente le sumamos la baja de Ryan Suter, quien se rompió el tobillo en el penúltimo fin de semana de la temporada, los problemas en defensa aumentan considerablemente. Tras la pérdida de uno de los mejores defensores de la NHL, Mathew Dumba, Jonas Brodin y Jared Spurgeon (que se espera que regrese de un desgarro en los isquiotibiales) tendrán que multiplicarse para suplir la baja de su compañero. Nick Seeler y Carson Soucy parecen ser buenas opciones para la segunda y tercera linea junto con Nate Prosser.

Minnesota partirá en principio con Devan Dubnyk, aunque en el pasado ya ha demostrado que su juego no es tan regular como en temporada regular. Los Wild necesitan de la mejor versión de Duvnyk, si no es así, no es de extrañar ver bajo tubos a Alex Stalock.

Enfrentamientos en temporada regular

20/10/2016 Winnipeg Jets 5 - 3 Minnesota Wild

31/10/2017 Winnipeg Jets 2 - 1 Minnesota Wild

27/11/2017 Winnipeg Jets 7 - 2 Minnesota Wild

13/01/2018 Minnesota Wild 4 - 1 Winnipeg Jets

En lo que a enfrentamientos directo en temporada regular se refiere, el factor casa ha sido vital. No es de extrañar que en playoffs, como suele ser habitual, el factor de jugar en casa marque la diferencia en la eliminatoria.

Calendario y horarios

Partido 1: Minnesota Wild - Winnipeg Jets ( 12 de abril - 01:00am)

Partido 2: Minnesota Wild - Winnipeg Jets (14 de abril - 01:30am)

Partido 3: Winnipeg Jets - Minnesota Wild (15 de abril - 01:00am)

Partido 4: Winnipeg Jets - Minnesota Wild (17 de abril - 02:00am)

*Partido 5: Minnesota Wild - Winnipeg Jets

*Partido 6: Winnipeg Jets - Minnesota Wild

*Partido 7: Minnesota Wild - Winnipeg Jets

(*) Si fuera necesario