Los Kings se hacen con Brickley desde la NCAA

Daniel Brickley, con 23 años recién cumplidos, se incorpora a la nómina de Los Angeles Kings como agente libre "no restringido" por no haber sido "drafteado", con un contrato a nivel de entrada en la liga. Firmando por dos años, de los cuales el primero ya se considera prácticamente extinguido aunque no jugase ningún partido con los Kings en este playoffs.

El sistema de scouting de la franquicia angelina se ha tomado su tiempo en probar las habilidades y proyección del de Utah. Y aunque no parece que vaya a tener un impacto inmediato y deba disputar partidos con el filial de la AHL, la promesa de tener minutos en NHL ha sido lo que ha decidido al jugador a firmar en Los Ángeles tras haber sopesado ofertas de los Sharks o los Red Wings en semanas anteriores.

Junto a él, el equipo de la South Bay ha contratado a un 5ª ronda del draft de 2016, Mikey Eyssimont, que tambien estaba en liga universitaria con los St. Clud State Huskies donde ha logrado 39 puntos en otros tantos partidos.

Paciencia con su desarrollo

Brickley, defensa zurdo de 1,91 de altura, ha disputado estas últimas tres temporadas en el equipo de Minnesota State, en la conferencia WCHA de la NCAA. Es considerado un jugador de desarrollo tardío, sin que esto signifique nada negativo, y capaz de ser altamente productivo desde la linea azul por su buen disparo, lo cual le hace ser un patinador ideal para las lineas especiales de power play. Por supuesto, también destacando en las facetas propiamente defensivas.

En su conferencia universitaria ha logrado estos últimos años hitos importantes como estar en el Equipo Rookie del Año 2016, Primer Equipo All-Star 2017 o ser el Jugador Defensivo del Año también en este pasado 2017.

Todo esto hizo despertar el interés de otros equipos NHL al final de la liga regular del año pasado, y le valió para ir con el equipo nacional senior estadounidense al mundial de Alemania-Francia donde los americanos quedaron quintos. A pesar de esto, Brickley ha preferido esperar un año mas en Minnesota State, consiguiendo 10 goles y 25 asistencias en un total de 40 partidos.