Previa Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils: la tormenta perfecta

Google Plus

Tampa Bay Lightning ha sido uno de los grandes dominadores de la temporada desde el inicio en octubre, y eso les ha convertido en uno de los grandes favoritos para alzar la Stanley Cup a mediados de junio. Tras un esprint final codo con codo con Boston Bruins, han mantenido la cabeza de la conferencia este de cara a formar el cuadro de playoffs.

Un liderazgo de conferencia que debería proporcionar un rival más asequible de cara a empezar la postemporada, y si bien los New Jersey Devils no son el rival más terrible que se podrían encontrar para empezar la lucha final, no son desde luego un equipo al que será fácil hincarle el diente.

Y es que los fans que han acudido con regularidad al Prudential Center de Newark han disfrutado de una gran temporada de su equipo, con la explosión al fin de Taylor Hall que ha liderado al equipo en goles, asistencias y obviamente en puntos. Han sobrevivido a una lucha titánica en la durísima división metropolitana con rivales como Philadelphia Flyers, Columbus Blue Jackets y los invitados de última hora, Florida Panthers, que desde los abismos de la clasificación surgió para intentar arrebatarles la preciada plaza de playoffs.

Tampa Bay Lightning: el rayo que no cesa

Tras una terrible temporada 2016-17 en la que las lesiones sobre todo la de Steven Stamkos hicieron mella en el equipo, los Bolts han vuelto más fuertes que nunca y dispuestos a fulminar a cualquiera que se interponga en su camino a la Stanley Cup en este 2018.

Steve Yzerman, manager general del equipo, decidió aprovechar la temporada en blanco para darle un soplo de aire fresco a la plantilla y dotarla de un toque de juventud que asegurara el futuro del equipo, y sin duda alguna ha acertado. Desde la portería al ataque ha construido un equipo sólido en todas sus líneas.

Andrei Vasilevskiy es una sorpresa a medias, ya había demostrado el portero ruso mientras cubría las espaldas de Ben Bishop, que era candidato a ser uno de los mejores porteros de la liga. Esta temporada, la primera completa con el papel de titular ha demostrado que el trabajo no le viene grande y que era el momento de darle paso.

Fuertes también en defensa de la que el sueco Victor Hedman es el puntal. Reforzados en el cierre de mercado con la llegada de Ryan McDonagh, que se une a los ya clásicos en Tampa, Dan Girardi o Anton Stralman. La guinda es la irrupción del ruso de 19 años Mikhail Sergachev, otro de los aciertos de Yzerman para renovar el equipo.

En ataque el nombre de esta temporada es Nikita Kucherov. 100 puntos (39G 61A) para una temporada regular espectacular. Steven Stamkos ha olvidado la horrible temporada pasada y ha firmado un buen curso (27G 59A) y aunque se lesionó y se tuvo que retirar del partido el pasado 1 de abril, estará listo para el partido inicial de la serie. Y en ataque no podía faltar el joven que da el salto adelante, Yanni Gourde en su temporada de debut se ha convertido en uno de los jugadores destacados del equipo.

New Jersey Devils: aspirantes a pararrayos

Pocos expertos les dan posibilidades a los de Nueva Jersey de superar esta primera ronda, pero después de cinco años de ausencia en la postemporada, lo último que pasa por la cabeza de los jugadores y aficionados de los Devils es despedirse de la fiesta por la vía rápida.

Y razones para el optimismo no les faltan, la explosión de Taylor Hall, las buenas temporadas de Travis Zajac o Keith Kinkaid han devuelto la ilusión. Después de una temporada en la que han tenido que luchar semana a semana por mantener el puesto de playoff y han resistido la presión, y como demostraron el año pasado los Nashville Predators, una vez que estás entre los 16 mejores, todos tienen las mismas oportunidades.

Kinkaid se ha repartido los partidos de temporada regular a partes iguales con Cory Schneider, pero será sin duda el titular en la postemporada. Ha estado sólido y con paradas en momentos decisivos de la temporada dando mucha seguridad a su defensa.

Defensa en la que destaca el duo principal formado por el capitán del equipo Andy Greene y el finlandés Sami Vatanen. También a seguir el rookie Will Butcher, que ha batido los récords del equipo en puntos y asistencias para un defensa debutante.

En ataque un nombre destaca por encima de todos los demás, Taylor Hall, ha finalizado la mejor temporada regular de su carrera para participar por primera vez en postemporada. Los Devils han encontrado en la línea liderada por Travis Zajac junto a Blake Coleman y Stefan Niesen una manera de contener a las mejores líneas de ataque rivales.

Mucho mérito que esta temporada haya pasado de ser un año de reconstrucción a una excelente campaña, es del entrenador John Hynes, que ha sabido repartir de manera efectiva los tiempos en el hielo, cuándo sentarlos en el banquillo y manejar la lesión de Marcus Johansson, el cual salió de la lista de lesionados la semana pasada con vista a estar disponible para playoffs.

Enfrentamientos en temporada regular

17/10/2017 New Jersey Devils 5 – 4 Tampa Bay Lightning (SO)

17/02/2018 Tampa Bay Lightning 3 – 4 New Jersey Devils

24/03/2018 New Jersey Devils 2 – 1 Tampa Bay Lightning

Barrido de los Devils a los Bolts en la temporada regular, aunque victorias con marcadores ajustados por un solo gol, una de ellas tras prórroga y shootout, aunque a su vez los de Tampa Bay superaron a sus rivales en tiros a puerta en los tres partidos. Los de Nueva Jersey intentarán poner a su favor el hecho de que ya han sabido ganar, los de Tampa pondrán sobre el hielo su superior experiencia en postemporada para manejar la especial atmósfera de esta clase de partidos muy diferentes a los de temporada regular.

Calendario y horarios

Partido 1: Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils (13 abril 01:00h)

Partido 2: Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils (14 abril 21:00h)

Partido 3: New Jersey Devils – Tampa Bay Lightning (17 abril 01:30h)

Partido 4: New Jersey Devils – Tampa bay Lightning (19 abril 01:30h)

* Partido 5: Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils (21 abril)

* Partido 6: New Jersey Devils – Tampa Bay Lightning (23 abril)

* Partido 7: Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils (25 abril)

(*) Si fuera necesario