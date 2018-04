Previa Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers: la Batalla de Pensilvania

Cuando todos los aficionados de la NHL pensaban en la reedición de la primera ronda de los pasados Playoffs entre Pittsburgh Penguins y Columbus Blue Jackets, los vecinos de Philadelphia se colaron sobre la bocina en la tercera plaza de la División Metropolitana para que finalmente la primera ronda de este año fuese la batalla de Pensilvania.

No se vivía un derbi de Pensilvania en Playoffs desde la temporada 2012, y si se parece un poco a la de entonces viviremos un loco enfrentamiento entre los eternos rivales. La última eliminatoria entre ambos equipo estuvo llena de sangre, sudor y lágrimas difícil de superar por parte de ambos equipos, con un total de 56 goles en seis partidos y dos goleadas, una a favor de los Pens 10-3 y otra de los Flyers 8-5. Aunque parece difícil de superar, todo apunta a que viviremos una secuela digna de parecerse y preparada para ser el enfrentamiento de primera ronda más emocionante.

Lo que parece asegurado es el gran número de goles, ya que aunque han cambiado mucho sus plantillas desde la última vez que se enfrentaron en postemporada, llegan con una destreza ofensiva similar. Cuentan con cuatro de los diez mejores anotadores de la liga, Claude Giroux (102 puntos), Evgeni Malkin (98), Phil Kessel (92) y Sidney Crosby (89) todos sanos, disponibles y con el stick caliente. Además ambos coinciden en que su talón de Aquiles esta temporada está bajo los tubos, con actuaciones irregulares para los Flyers de Brian Ellioit, Michal Neuvirth y Petr Mrazek, mientras que en los Pens Matt Murray no está al mismo nivel de los últimos dos años, aunque nunca se sabe cuándo volverá a sacar su mejor juego.

Philadelphia Flyers: a dar la campana en el Derbi

Si un equipo es difícil de analizar este año, eso son los Flyers. Han sido sinónimo de altibajos durante toda la temporada, ya que igual caen en 10 partidos en el inicio de temporada, ganan siete de ocho o suman once victorias en 23 partidos. A ello hay que sumarle la falta de claridad en portería, nada nuevo en la franquicia. Primero se lesionaron Elliot y Neuvirht y obligó a fichar en el cierre de mercado a Mrazek desde los Red Wings, que a pesar de haber tenido un gran comienzo ha tenido unos porcentajes de paradas bajos (0.890%). Elliot estará disponible para la serie pero solo ha jugado dos partidos desde que obtuvo el alta el 10 de febrero, así que llegará justo de forma. Si además echamos un vistazo a como le fue el año pasado en los Playoffs con Calgary Flames, los aficionados de Philadelphia no pueden tener unas referencias muy halagüeñas ni seguridad en portería tras sus actuaciones la pasada temporada.

Pero no todo es negativo para los Flyers, porque a pesar de su irregularidad y su punto débil en portería. No es casualidad su presencia en postemporada, ya que la su defensa es la 5ª con el promedio más bajo de tiros en contra, y su ataque es el 11º mejor de toda la liga. Además cuentan con el mejor Rookie del Draft, Nolan Patrick, que a pesar de comenzar con poco protagonismo en las alineaciones, se ha ido abriendo camino hasta la segunda línea junto a Jakub Voracek y sumando 16 puntos en 23 partidos disputados. En la primera línea destaca Claude Giroux, haciendo de ella una de las mejores de la NHL, candidato al Trofeo Hart finalizando la temporada regular con 102 puntos, mejorando mucho sus números de la pasada temporada que fueron 58, y con hambre de Playoffs ya que no ve la segunda ronda desde 2012.

Por todo ello hay que tener cuidado con los Flyers, ya que quieren dar el zarpazo a sus eternos rivales de Pensilvania en el derbi, dar la campanada apeando a uno de los máximos candidatos al título e intentar colarse en segunda ronda, algo que no consiguen hace mucho tiempo. Así que si los Flyers quieren tener posibilidades ante los vigentes campeones deberán seguir el ritmo de las cuatro líneas de Pittsburgh y tirar de profundidad de banquillo. Algo que en esta temporada no han sido capaces de conseguir el equipo de Philadelphia con derrota en sus cuatro compromisos de temporada regular ante sus vecinos de Pittsburgh.

Pittsburgh Penguins: comienza el camino del “3elieve”

Ya son un equipo que han hecho historia sumando dos Stanley Cups consecutivas, pero no se conforman con ello y buscan convertirse en una nueva dinastía sumando la tercera, algo que no se consigue desde la dinastía de New York Islanders en los 80, algo que no logró conseguir los increíbles Edmonton Oilers que sumaron cinco títulos alternos en la misma década.

A pesar de haber comenzado la liga por debajo de las expectativas, con la llegada del nuevo año se recuperaron y lograron estar a la altura de las expectativas. Pero si algo ha destacado el equipo de Pittsburgh esta temporada regular es en la parcela del Power Play, un área imparable convirtiendo el 26.2% de sus oportunidades que le convierten en la mejor marca de la NHL desde que registró en la temporada 1989-1990 un 27.7% los Calgary Flames. Y es que es algo fuera de toda duda que los Pens poseen un ataque estelar difícil de igualar cuando Crosby, Malkin y Kessel están repartidos en las tres primeras líneas. A ello hay que sumarle que la mayoría del equipo no ha cambiado de las plantillas que fueron campeonas en las dos ocasiones anteriores, algo que les hace ser más peligrosos que nunca.

Pero si el equipo en conjunto está a un gran nivel, su debilidad esta temporada es la portería, ya que en comparación a las dos temporadas anteriores, se marchó uno de los primeros espadas Marc-André Fleury. A ello se le une que Matt Murray no está al mismo nivel y los porteros reservas Casey DeSmith y Tristan Jarry no dan la misma seguridad. Con un porcentaje de 0.907 % de paradas esta temporada, Murray está teniendo la peor de las tres últimas campañas, a pesar de haber tenido buenas rachas. Por ello si los Pens quieren tener garantías reales de ser campeones por tercera vez consecutiva, Murray debe volver a losporcentajes de 0.923 % y 0.937 % de los dos Playoffs anteriores y dar ese nivel de excelencia que él sabe.

Los Pens inician el camino de intentar convertirse en una nueva dinastía dentro de la NHL, saben que no será un camino fácil, pero tienen un ataque temible y en poco que mejoren sus carencias serán un rival duro para cualquier equipo. Por ello nada mejor para comenzar este camino eliminando a su eterno rival de Pensilvania los Flyers y pasar a la siguiente con un nivel de moral alta.

Enfrentamientos Temporada Regular

27/11/2017 - Philadelphia Flyers 4-5 Pittsburgh Penguins (Overtime/Prórroga)

02/01/2018 - Pittsburgh Penguins 5-1 Philadelphia Flyers

07/03/2018 - Pittsburgh Penguins 5-2 Philadelphia Flyers

25/03/2018 - Philadelphia Flyers 4-5 Pittsburgh Penguins (Overtime/Prórroga)

Calendario y horarios

Partido 1: Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins Miércoles 11 de abril - 01:00H

Partido 2: Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins Viernes 13 de abril - 01:00H

Partido 3: Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers Domingo 15 de abril - 21:00H

Partido 4: Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers Miércoles 18 de abril - 01:00H

*Partido 5: Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins Viernes 20 de abril

*Partido 6: Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers Domingo 22 de abril

*Partido 7: Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins Martes 24 de abril

(*) Si fuese necesario