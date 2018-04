Previa Washington Capitals - Columbus Blue Jackets: Ovechkin busca su corona

Google Plus

Alex Ovechkin quiere conseguir de una vez por todas su primera Stanley Cup tras fracasar en numerosas ocasiones en la postemporada después de realizar una fantástica temporada como la de este año. Los Capitals llegan como los campeones de la división metropolitana con 105 puntos, logrando el undécimo título de división en la historia de la franquicia. Los Blue Jackets llegan con el primer puesto de wild card que otorga acceso a los playoffs, después de 97 puntos y una racha de 10 victorias durante el mes de marzo que les ha hecho confirmar su puesto entre los mejores y que hace que nadie les dé por muertos antes de empezar la serie.

Los Capitals y los Blue Jackets se enfrentarán por primera vez en una serie de playoffs, por lo que no hay registros históricos ni mucha rivalidad entre la franquicia de Washington y la de Columbus. Washington se ha impuesto en tres de los cuatro partidos que han disputado durante la fase regular, aunque solo el que ganó Columbus se decidió por más de dos goles, por lo que se espera que sea una serie igualada. Columbus busca colgar su primer trofeo, ya sea de división o de conferencia, en el cielo del Nationwide Arena, que aún no ha podido disfrutar de ninguna alegría.

Washington Capitals: la enésima oportunidad

Pocas más cosas le quedan por ganar a los Capitals en esta década a parte de la Stanley Cup. El inicio para romper la mala racha que siempre acecha al equipo capitalino empieza por ganar esta serie con contundencia, demostrando su superioridad y que puede ser un equipo que no falla en los grandes momentos como en el pasado. Barry Totz posiblemente esté ante la última oportunidad de llevar a Ovi, Backstrom y compañía a la cima. Su rendimiento en temporada regular es indiscutible, pero su capacidad a la hora de afrontar series, especialmente ante los Penguins, deja mucho que desear y posiblemente los Caps pienses en un recambio si esto vuelve a suceder.

La mayor amenaza de los Capitals es Ovechkin, quien con 49 goles durante este curso ha ganado el Maurice Rocket Richard Trophy, y debe mantener su nivel para que Washington pueda tener algun chance de ganar la copa. Oshie, Backstrom o Kuznetsov deberán asumir también un rol importante en el equipo durante la serie contra Columbus, donde van a tener dificultad para perforar la portería del ganador del Vezina Trophy de 2017 Sergei Bobrovsky. Oshie no ha estado al nivel del año pasado, pero su veteranía y su capacidad para aparecer en grandes momento como en los cuartos de final de los JJOO de Sochi en 2014 hacen que se confíe plenamente en que dé su 100% durante esta fase de la temporada. En la faceta defensiva ha sido Carlson quien ha liderado al equipo, siendo un pilar para su equipo y aspirando seriamente a ganar el premio a mejor defensa de la temporada, aunque el resto de la defensa no está al nivel de las mejores defensas de la liga. Holtby será el portero titular durante estos playoffs y pese a no dar la misma seguridad que en temporadas anteriores, será clave en el futuro de los Caps en esta postemporada.

Columbus Blue Jackets: Intentando alargar la buena racha

Habiendo perdido solo dos de los últimos 17 partidos de la temporada regular, los Blue Jackets llegan en una condición inmejorable para poder disputar de tú a tú esta serie contra los Washington Capitals. Con una mezcla de juventud y experiencia, y a las órdenes del excéntrico Tortorella, Columbus lo tiene todo para competir en un futuro no muy lejano por ganar la liga, aunque quizá este año puedan asustar a cualquier aunque en categoría de underdog. Artemi Panarin ha despuntado en la última parte de la temporada, y su progresión ha sido determinante para conseguir el billete a la lucha por el campeonato. La irrupción de Seth Jones y Zach Werenski como defensas de élite que pueden marcar una época en Columbus puede tener como punto de inflexión estos playoffs, donde pueden dar un paso para delante absoluto. Cam Atkinson y Nick Foligno también son dos de las fuerzas que estando al 100% pueden determinar la serie a favor de los Blue Jackets. Pero lo que ha cambiado la temporada de Columbus es la vuelta al nivel del año pasado de Bobrovsky, uno de los mejores porteros de la liga y uno de los pocos que puede hacer ganar partidos a su equipo pese a que le lancen mucho.

Enfrentamientos temporada regular

03.12.2017: Washington Capitals 4-3 Columbus Blue Jackets

07.02.2018: Columbus Blue Jackets 2-3 Washington Capitals

10.02.2018: Washington Capitals 4-2 Columbus Blue Jackets

27.02.2018: Columbus Blue Jackets 5-1 Washington Capitals

Calendario y horarios

Game 1: Washington Capitals - Columbus Blue Jackets (13.04, 01:30)

Game 2: Washington Capitals - Columbus Blue Jackets (16.04, 01:30)

Game 3: Columbus Blue Jackets - Washington Capitals (18.04, 01:30)

Game 4: Columbus Blue Jackets - Washington Capitals (20. 04, 01:30)

Game 5: Columbus Blue Jackets - Washington Capitals (Sin fecha)

Game 6: Columbus Blue Jackets - Washington Capitals (Sin fecha)

Game 7: Columbus Blue Jackets - Washington Capitals (Sin fecha)