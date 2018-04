Tarasenko necesitará ser sometido a cirugía debido a la lesión de su hombro

El joven atacante de los St. Louis Blues, Vladimir Tarasenko, se deberá someter a un periodo de entre cuatro a seis meses de recuperación tras tener que someterse a una cirugía de reparación este miércoles debido a una lesión sufrida en su hombro izquierdo durante el último juego de los Blues en la temporada regular, donde cayeron derrotados ante Colorado Avalache 2-5 el pasado sábado. Tarasenko tuvo una colisión con Gabriel Landeskog en el primer periodo del encuentro, choque que dejó al artillero ruso con su hombro izquierdo dislocado.

Según afirmó el pasado martes el gerente general de los Blues, Doug Armstrong, la expectativa es que el jugador ruso esté recuperado y listo para el campamento de entrenamiento de los Blues en setiembre.

"Realmente no importa cómo sucedió porque sigue siendo la misma lesión, pero para mí, la parte más inquietante es que ocurrió especialmente en ese juego", afirmó el artillero "Me siento bien, la cirugía de mañana y veremos cómo funciona ", dijo Tarasenko. ”Cuanto más juegue, mejor podrá descubrir si le duele o no. Cuando no se va por 10 a 15 segundos, ya sabes que es algo serio."

"Por supuesto, estoy realmente molesto de que haya sucedido en el juego más importante del año. Es una sensación muy mala en el vestuario cuando los muchachos intentan pelear por un puesto [de playoff]."

"Todas nuestras mentes estaban en ese juego. Es especialmente una lesión dura en ese momento. El hockey es un deporte raro. A veces puedes dar un golpe fuerte y no tienes [algo serio]. A veces un pequeño bache te puede costar seis meses”.

Tarasenko es pieza clave para el equipo de Misuri

Tarasenko sumó esta temporada 33 goles (líder de los Blues) y 33 asistencias para un total de 66 puntos en 80 juegos disputados, siendo segundo en el equipo, solo por detrás de Bradeyn Schenn que alcanzó 70 puntos.

Esta se convierte en la cuarta temporada consecutiva donde Tarasenko logra anotar al menos 33 goles, el número 91 de los Blues ha conseguido 149 goles desde la temporada 2014-15, siendo el segundo jugador con más cantidad, siendo superado únicamente por Alex Ovechkin de los Washington Capitals.

Los Blues (44-32-6) terminaron un punto detrás de Avalanche para el segundo puesto de wildcard en los playoffs de la Conferencia Oeste.