Vrbata dice adiós al hockey

El delantero de los Florida Panthers, Radim Vrbata, ha decidido colgar los patines y dejar el hockey al finalizar esta temporada después de diez y seis temporadas como profesional en la NHL (interrumpidas, pues en más de una ocasión ha alternado temporadas en territorio americano con temporadas en su país natal, República Checa) en las que ha disputado un total de 1057 partidos repartidos en siete equipos diferentes (Carolina Hurricanes, Colorado Avalanche, Chicago Blackhawks, Tampa Bay Lighting, Arizona Coyotes, Vancouver Canucks y por último, Florida Panthers).

En todo este tiempo en la liga americana, el delantero de treinta y seis años ha registrado un total de 623 puntos, repartidos en 284 goles y 339 asistencias.

El periodista y copresentador del podcast de los Florida Panthers Jameson Olive colgó en Twitter la respuesta de Vrbata cuando este le preguntó por su decisión de dejar el hockey, aquí el fragmento más importante: “Cuando ves lo rápido que es el juego entiendes que dejar paso a los jóvenes para que puedan desarrollarse. En este equipo hay mucho talento joven y les deseo lo mejor”. Añadió también que ya era momento de centrarse en su familia y en especial en su hijo, el cual ya tiene nueve años: “Esta en el momento que necesita volver a la República Checa para poder captar el idioma, la lengua y todo lo demás”.

Última temporada sin playoffs

El ya exjugador no podrá celebrar su última temporada como profesional jugando los playoffs, ya que el equipo de Florida ha quedado cerca de clasificarse (novena posición en la conferencia este) pero no ha sido suficiente para poder disputar en la postseason la tan preciada Stanley Cup, que por cierto, el jugador de 36 años no ha logrado conquistar nunca en su larga carrera.

Con este retiro se va otro jugador que si bien no será recordado por hacer muchos goles o por patinar extremadamente rápido, nadie podrá negar que puso todo de su parte en cada partido que disputó, del primero al último.