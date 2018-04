Los 13 equipos que nunca han ganado la Stanley Cup

Ganar en la NHL es cualquier cosa menos fácil. Al considerar cuán difícil es ganar cada batalla individual dentro del juego mientras también intenta salir adelante en los juegos en el transcurso de una temporada, el nivel de dificultad aumenta exponencialmente. Esta es la razón por la que ganar una Copa Stanley es algo que ha eludido a tantas franquicias en la NHL. Solo un equipo puede ganar, y para los equipos que se acercan y finalmente pierden, no hay garantía de que vuelvan a tener la oportunidad. Es un esfuerzo voluble, pero es uno que los fanáticos del deporte adoran. Aquí están algunos de los equipos de la NHL que nunca han ganado la Copa Stanley.

Arizona Coyotes (anteriormente los Jets de Winnipeg)

Incluso antes de que los Coyotes de Arizona comenzaran a jugar hockey en Phoenix y Glendale, la franquicia luchó por competir por un campeonato. Como los Winnipeg Jets originales, la franquicia nunca logró avanzar más allá de la segunda ronda de la postemporada. Fue un asunto preocupante ya que los fanáticos de Winnipeg amaban a su franquicia, pero con las decepcionantes temporadas que se sumaban, era necesario un cambio.

Desde que se mudaron a Arizona y se convirtieron en los Coyotes, las cosas no han mejorado mucho. El equipo logró clasificarse para los playoffs en cada una de sus primeras cuatro temporadas.

Desafortunadamente, cada serie resultó en el mismo resultado; una salida de primera ronda contra los Mighty Ducks de Anaheim, Detroit Red Wings, St. Louis Blues y Colorado Avalanche, respectivamente.

La mejor temporada de los Coyotes llegó en 2011-12 cuando el equipo terminó primero en la División del Pacífico y tercero en la Conferencia del Oeste. Al ganar una serie de playoffs por primera vez en el desierto, los Coyotes llegaron a las Finales de la Conferencia Oeste. Desafortunadamente, quedaron cortos ante los Kings de Los Ángeles, los eventuales campeones de la Copa Stanley.

Buffalo Sabres

La historia de los deportes en Buffalo ha sido interesante y llena de angustia. Desde el campeonato AFL de 1965, han pasado 52 años desde que una franquicia deportiva de Buffalo ganó un campeonato hasta que los Buffalo Beauts de la NWHL lo hicieron en 2016-17. Para los Buffalo Sabres, el viaje ha sido una montaña rusa que todavía tiene que recompensar a la ciudad con una victoria en la Copa Stanley. En la historia de la franquicia que se remonta a la temporada 1970-71, el equipo no logró clasificarse para los playoffs 17 veces y perdió en la primera ronda 14 veces. Sin embargo, el equipo ha tenido cierto éxito, ya que han jugado en la segunda ronda hasta en 14 ocasiones, avanzando a las Finales de la Conferencia en seis ocasiones e incluso jugando en las Finales de la Copa Stanley en 1975 y nuevamente en 1999.

Los Sabres finalmente perdieron ambas apariciones siendo la derrota más reciente contra los Dallas Stars que reclamaron su primer y único campeonato hasta la fecha.

Columbus Blue Jackets

Una de las franquicias más nuevas de la NHL, los Columbus Blue Jackets han estado en la liga desde la temporada 2000-01. El equipo tuvo un comienzo difícil, sin embargo, no había calificando para los playoffs hasta la temporada 2008-09 cuando fueron barridos 4-0 por los Detroit Red Wings. No sería hasta la temporada 2013-14 cuando los Blue Jackets tendrían otra oportunidad en los playoffs, aunque el resultado no fue mucho mejor ya que fueron eliminados en la primera ronda una vez más, esta vez por los Pittsburgh Penguins en seis juegos.

Para los Blue Jackets, la temporada pasada fue solo un vistazo de lo que está por venir, sin embargo. Con una lista muy emocionante y una tonelada de jóvenes talentos esperando a dar el salto a la NHL, el futuro se ve brillante en Columbus. Aunque la temporada 2016-17 puede no haber terminado de la manera que a los fanáticos les hubiera gustado, el cambio parece ser ahora y tiene que ser un alivio para los que siguen al equipo y esperan más cada temporada.

Florida Panthers

Ha sido un período difícil para la franquicia de Florida Panthers. En las 23 temporadas del equipo, no se han clasificado para la postemporada 18 veces. En cuatro de las cinco temporadas que el equipo clasificó para la postemporada, fueron eliminados en la primera ronda. Para ser justos con los Panthers, su primer viaje a la postemporada fue tan exitoso como lo fue para un equipo que estaba en su tercera temporada en ese momento.

Recién salido de la primera temporada de más de 40 victorias de la franquicia, los Panthers eliminaron a los Boston Bruins en cinco juegos en la primera ronda de los playoffs para ganar su primera serie de playoffs, en su primera aparición en los playoffs nada menos. Sin embargo, no acabo todo allí, ya que eliminaron a los Philadelphia Flyers en seis juegos para clasificarse para las Finales de la Conferencia Este.

Una serie al mejor de siete victorias contra los Pittsburgh Penguins catapultó a los Panthers a las Finales de la Stanley Cup por primera y única vez hasta la fecha en la historia de la franquicia. Desafortunadamente, no acabo como se esperaba. Una barrida a manos de Colorado Avalanche terminó la temporada de los Panthers y desde ahí no han superado la primera ronda de los playoffs en los años posteriores.

Minnesota Wild

La segunda franquicia de la NHL para adornar el estado de Minnesota después del movimiento de las estrellas del norte a Dallas, Los Wild todavía es una franquicia muy joven. En 16 temporadas, los Wild han calificado para los playoffs ocho veces mientras se han perdido los playoffs ocho veces. El equipo se ha recuperado de la primera ronda cinco veces jugando en la segunda ronda en tres temporadas diferentes, incluido un viaje a las finales de conferencia en solo su tercera temporada, lo que resultó en una barrida de los Mighty Ducks de Anaheim.

Sin embargo, para jugar en una serie de finales de la Stanley Cup, Minnesota tuvo su mejor temporada como franquicia en 2016-17 con un registro de 49-25-8, para 106 puntos y el segundo lugar en la División Central. Compitiendo en una de las divisiones más duras de hockey contra los Chicago Blackhawks, Dallas Stars, Nashville Predators, St. Louis Blues y los prometedores Winnipeg Jets, Wild tendrá su trabajo recortado para ellos todos los años, ya que mira para competir por su primer campeonato.

Nashville Predators

Los Predators de Nashville fueron uno de los últimos dos equipos que compitieron en los playoffs de la NHL 2017. Apareciendo en las Finales de la Conferencia por primera vez en la historia de la franquicia, el objetivo para los Depredadores desde el comienzo de la temporada ha sido la Copa Stanley. Hacer historia con una aparición en una Final de Conferencia es un buen objetivo que hay que lograr, pero el logro final de cada franquicia es ganar una Copa Stanley. Desafortunadamente, el equipo se quedó corto cuando los Penguins capturaron su segundo título consecutivo.

Después de perderse los playoffs en cada una de las primeras cinco temporadas de la franquicia, los Depredadores han tenido una carrera sólida desde el 2003-04 hasta el día de hoy. Solo se han perdido los playoffs tres veces desde 2003, los Depredadores se han clasificado para la postemporada 11 veces. El equipo desafortunadamente perdió en la primera ronda en seis de esas temporadas, aunque también han jugado en la segunda ronda cuatro veces en la historia. Comenzando la postemporada 2016-17 de forma decisiva con una barrida de Chicago Blackhawks en primer lugar, los Predators han demostrado que pueden competir contra los mejores de la liga.

Ottawa Senators (1992)

Uno de los dos equipos que todavía luchaban por su primer campeonato en la final de conferencia de 2017, fueron los Senadores de Ottawa que aún no han ganado la Stanley Cup en sus 25 años como franquicia. Sin embargo, este no siempre ha sido el caso, ya que los Senadores originales de Ottawa, fundado en 1883, ganaron 11 Stanley Cups y jugaron en la NHL durante 17 años desde 1917 hasta 1934. La versión actual de los Senadores, aunque todavía son jóvenes, ha tenido su parte justa de temporadas exitosas también.

A finales de la década de 1990 y mediados de la década de 2000, los Senadores fueron uno de los mejores equipos en la NHL en la temporada regular. Desafortunadamente, eso no necesariamente se tradujo en éxito de postemporada. En la historia de la franquicia, el equipo no ha logrado clasificar para la postemporada solo en ocho ocasiones, incluido en cada una de sus primeras cuatro temporadas. Con 16 bases en postemporada, incluyendo una racha de 11 apariciones consecutivas desde 1996-97 hasta 2007-08, los Senadores han llegado constantemente a los playoffs. De hecho, el equipo nunca ha pasado temporadas consecutivas sin una aparición en los playoffs, una de las rachas más impresionantes del hockey.

Los Senadores han jugado en las Finales de la Conferencia tres veces en la historia de la franquicia, incluyendo la temporada 2006-07 cuando el equipo avanzó a las Finales de la Copa Stanley antes de perder con los Patos de Anaheim. Ambos equipos no alcanzaron sus objetivos finales en 2017, cuando los Ducks perdieron contra los Predators de Nashville y los Senadores perdieron contra los Pittsburgh Penguins, ganadores de la Copa Stanley, en las Finales de la Conferencia.

San Jose Sharks

Los San Jose Sharks fueron uno de los mejores equipos de la NHL durante casi una década. Con siete temporadas de más de 100 puntos desde 2003-04 hasta 2013-14, a pesar de la temporada acortada de 2012-13, los Sharks demostraron ser una fuerza a tener en cuenta. Desafortunadamente, la historia de los tiburones ha sido el éxito de la temporada regular y los fracasos en la postemporada. En ese momento, se han calificado al menos en la segunda ronda 12 veces y han competido en las finales de conferencia cuatro veces. A pesar de esto, los Sharks solo han aparecido en una serie de finales de Stanley Cup, perdiendo en seis juegos ante los Pittsburgh Penguins en 2015-16.

St. Louis Blues

Para los St. Louis Blues, la Stanley Cup ha sido un objetivo difícil de alcanzar que la franquicia simplemente no ha podido alcanzar desde su debut en 1967. Para el crédito de los Blues, fueron uno de los mejores equipos en la liga muy temprano en la tenencia de la franquicia. De hecho, los Blues se clasificaron para los playoffs en cada una de sus primeras seis temporadas, incluida una Final de la Stanley Cup pero un acalorado equipo de Montreal Canadiens les gano en dos finales consecutivas, y al año siguiente, fueron los Boston Bruins que los barrieron en 1970, Los blues son el único equipo en no ganar ningún juego en la final de la Stanley Cup.

Vancouver Canucks

Los Vancouver Canucks han visto su cuota de altibajos a lo largo de la historia de la franquicia. Aunque los Canucks se perdieron la postemporada 19 veces, también se clasificaron para los playoffs 27 veces. A pesar de que llegaron a los playoffs y competían en el hockey competitivo más de las veces desde su debut en la temporada 1970-71, ese éxito también puede haber causado aún más dolor de corazón a los fanáticos en Vancouver. Con tres apariciones en Stanley Cup Finals, los Canucks no han podido levantar su primera Stanley Cup. Una barrida ante los Isleños de Nueva York en 1981-82 seguido de dos derrotas más en la final ante los New York Rangers y Boston Bruins en 1993-94 y 2010-11, respectivamente, han dejado a toda una ciudad anhelando más.

Vegas Golden Knights

Los Golden Knights aún tienen que jugar una temporada completa, por lo que su inclusión en esta lista es simplemente una formalidad. Es simplemente imposible saber cuánto tiempo podría pasar antes de que la franquicia reciba su primer campeonato. Ya sea al final de su primera temporada en la liga, o si tienen que esperar tanto tiempo como algunos de los otros equipos de expansión que todavía están compitiendo por la gloria de la Copa Stanley, nada es seguro.

Washington Capitals

Cuando fue el debut de los Washington Capitals en 1974-75, demostraron ser increíblemente consistentes. Desafortunadamente, la consistencia mostrada no era la que esperaban los fanáticos. De hecho, las capitales no calificaron para la postemporada en cada una de sus primeras ocho temporadas. Ningún equipo ha tenido una temporada peor que la que hicieron los Capitales en su año debut, ya que pusieron un récord de 8-67-5 con solo 21 puntos. 181 goles en contra y 446 goles hicieron que la temporada fuera difícil de ver. Afortunadamente, las capitales fueron capaces de encontrar su paso a partir de 1982-83, clasificándose para los playoffs en las siguientes 14 temporadas y 18 de las siguientes 21 temporadas.

Winnipeg Jets (anteriormente los Atlanta Thrashers)

Entre los Atlanta Thrashers y la actual franquicia de Winnipeg Jets, no se ha jugado mucho hockey significativo. Para los Thrashers que se estrenaron en la temporada 1999-2000, no llegaron a los playoffs en sus primeras seis temporadas. De hecho, el equipo solo calificó una vez para la postemporada, lo que resultó en una derrota por 4-0 ante los Rangers de Nueva York, mientras no calificaba en las otras 10 temporadas. Al mudarse a Winnipeg y comenzar de nuevo, las cosas no han ido mucho mejor. Los Jets han estado en la NHL durante seis temporadas y solo han calificado para la postemporada una vez en una derrota por 4-0 en la serie contra los Anaheim Ducks en la primera ronda. En la actual serie frente a los Minnesota Wild si han ganado ya algún partido, más concretamente dos, la historia marcará si este año es el decisivo para ellos.