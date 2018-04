Doughty suspendido por un juego

Google Plus

Las suspensiones de oficio tampoco paran en postemporada. El departamento de seguridad de jugadores de la NHL suspendió a el jugador de Los Angeles Kings, Drew Doughty, por el incidente con su compañero de Las Vegas, William Carrier, ocurrido en el juego uno entre los Kings y Golden Knights, de la primera ronda en la conferencia Oeste. Esta suspensión de un juego lo dejó sin jugar el segundo duelo de la serie, realizado este último viernes.

El incidente ocurrió en el minuto 9 del último periodo, en donde Doughty en un intento de evitar el avance de Carrier que iba directamente al arco, golpeó con el hombro en la cara al jugador de los Golden Knights. Esto provocó que el jugador de la nueva franquicia tuviera que salir de la pista y no volver en lo que restaba del encuentro, sin embargo, Doughty no fue sancionado del partido por la acción y acumuló 28 minutos en la pista. No obstante, al ser esta una falta al reglamento de la NHL, el departamento de seguridad de jugadores decidió abrir un expediente y sancionar con un juego a Carrier, quien se perdió el segundo duelo de la serie, realizado en Las Vegas, la cual se encuentra 2-0 a favor de la ciudad del pecado.

Temporada muy buena a nivel productivo

Doughty, quien ha tenido una de sus mejores temporadas al ubicarse en el primer lugar de defensas de la liga con 10 goles y 50 asistencia y se encuentra nominado al trofeo Norris, fue reemplazado por el novel jugador Kevin Gravel, debido a la lesión de Jake Muzzin, que si bien ya se encuentra entrenando con el equipo, aún no tiene la alta para volver a la pista. A su vez, Carrier tampoco jugó la segunda noche de postemporada debido a una lesión en la parte superior del cuerpo.