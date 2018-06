Seis jugadores que podrían ser traspasados durante el verano

Google Plus

ha terminado una temporada más de NHL y aunque vivimos, celebramos, sufrimos y disfrutamos al máximo cada encuentro, noticia y logro en nuestro deporte favorito, simplemente no podemos dejar de pensar en el hockey y lo que depara a nuestros equipos y jugadores preferidos en la próxima temporada.

A una semana del Draft, este es siempre un periodo rodeado de especulaciones y noticias de posibles arreglos entre las franquicias intentando mejorar sus alineaciones o de jugadores que al estar próxima su renegociación de contrato exploran las ofertas que hay en el mercado a cambio de su talento.

A continuación veremos a los seis jugadores que podrían cambiar de equipo.

Erik Karlsson - Ottawa Senators

Ya sea que suceda durante el verano o antes de la fecha límite para traspasos, y aún antes de que el pasado martes saliera la luz la noticia sobre el conflicto propiciado por la novia de Mike Hoffman, esta separación parece inminente. Erik Karlsson llega al último año de su contrato con Ottawa y desde la temporada pasada su nombre ha sonado mucho en los rumores de un posible traspaso, y aunque la dirigencia de los Senadores hará todo lo posible por mantener al capitán del equipo en la nómina, con cada día que pasa este escenario se ve cada vez más complicado.

Oficialmente, hasta principios de Julio podría Ottawa hacerle una oferta, y en caso de que Karlsson la rechace, el equipo no tendría más opción que la de traspasarlo. El panorama en Ottawa no es muy alentador para la próxima temporada y el hecho de que Karlsson permanezca en la alineación por un año más no haría mucha diferencia, por el contrario, sería una gran perdida el dejarlo llegar a la agencia libre sin obtener nada a cambio por el, sobre todo cuando Vegas ya expresó su interés por el defensa de 28 años, y más aún cuando cuentan con selecciones del Draft y la capacidad salarial para hacer una oferta atractiva por el.

Mike Hoffman - Ottawa Senators

Simple y llanamente el panorama en Ottawa es un desastre, Hoffman es un jugador ofensivamente muy productivo, y aunque todavía cuenta con dos años por cumplir en su contrato, la mejor solución para todos los involucrados en el problema sería que cada quien se fuera por su lado.

Jeff Skinner - Carolina Hurricanes

Parece ser que cada año escuchamos rumores de la posibilidad de que los Canes traspasen a Skinner, puede que este año no sea diferente, o a lo mejor este es el año en el que finalmente se da el traspaso del delantero de 26 años.

Skinner entra en esta temporada al último año de su contrato y aunque el panorama de los Carolina Hurricanes no es tan alentador, el nuevo dueño del equipo esta dispuesto a reformar al equipo. Skinner es uno de los pocos jugadores que ha demostrado la habilidad de terminar las jugadas y poner el puck en la red, esto más el hecho de que está todavía en los mejores años de su carrera pudieran ser razones suficientes para completar el trato con equipos que estén en búsqueda de talento como el suyo.

Philipp Grubauer - Washington Capitals

El portero de 26 años. ha demostrado la capacidad de ser titular en cualquier equipo de la NHL pero el hecho de ser el segundo en el escalafón en los Capitals, y detrás de uno de los mejores guardametas de la liga, Braden Holtby, a quien le quedan dos años por cumplir en su contrato, pero después de la gran actuación que tuvo en los Playoffs y el haber llevado a Washington a levantar la Copa Stanley por primera vez en su historia seguramente no irá a ningún otro lado y renovará con creces su contrato.

Grubauer está listo para demostrar sus habilidades como titular y merece un aumento salarial ahora que llegará a ser agente libre con restricciones, situación que pone en aprietos a los Washington Capitals, quienes necesitan recontratar a varias de sus piezas claves y están casi en el límite del tope salarial, y sobre todo cuando los Carolina Hurricanes y New York Islanders han demostrado interés en el.

Ryan O'Reilly - Buffalo Sabres

Su nombre ha surgido en rumores sobre posibles traspasos en lo que va del verano, y aunque no hay una razón real por la que los Sabres deberían dejar ir a O'Reilly; pero, en toda honestidad, Buffalo tiene muchas deficiencias que podrían nivelar al obtener un buen trato a cambio del delantero, a quien podría beneficiar el cambio de aire y nuevo inicio en alguna otra franquicia, dejando a un lado la racha perdedora que ha vivido durante su trayectoria con los Buffalo Sabres.

Milan Lucic - Edmonton Oilers

Los Edmonton Oilers necesitan aligerar la carga salarial que enfrentan actualmente. Después de una temporada decepcionante en la que estuvieron muy lejos de calificar a postemporada, y con una mentalidad en la que están apostando por el movimiento juvenil con jugadores como McDavid y Nugent-Hopkins, lo mejor que pueden hacer es rodear a sus piezas clave con talento que los complemente e impulse.

Es mas fácil decir que hacer y decidir quién debe dejar la alineación no es sencillo, pero es imperativo tomar esa decisión. Y aunque el traspasar a Lucic parece ser la mejor solución, hay una gran desventaja que puede afectar a los Oilers, y esa es el contrato que tiene actualmente con la franquicia.

A Lucic le restan 5 años en su contrato, que incluye una clausula de no traspaso, que tiene un impacto salarial de $6 millones por temporada. Será difícil llegar a un trato con cualquier otro equipo intentando mover al delantero de 30 años que solo logró producir 34 puntos en 80 partidos durante la temporada, 27 de ellos estando 5 contra 5 y jugando en la misma linea que Connor McDavid por buena parte de la temporada.