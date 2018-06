Listo el orden del Draft 2018

La NHL anunció el pasado jueves el orden de selección del NHL Draft 2018 presentado por Adidas en el American Airlines Center. La primera ronda se llevará a cabo el 22 de junio a las 19:30 (2:30 hora española), y desde la 2ª a la 7ª el día 23 a las 11:30 (18:30 hora española).

Primera ronda

1. Buffalo Sabres

2. Carolina Hurricanes

3. Montreal Canadiens

4. Ottawa Senators (opcional para COL)

5. Arizona Coyotes

6. Detroit Red Wings

7. Vancouver Canucks

8. Chicago Blackhawks

9. New York Rangers

10. Edmonton Oilers

11. New York Islanders

12. New York Islanders (desde CGY)

13. Dallas Stars

14. Philadelphia Flyers (desde STL)

15. Florida Panthers

16. Colorado Avalanche

17. New Jersey Devils

18. Columbus Blue Jackets

19. Philadelphia Flyers

20. Los Angeles Kings

21. San Jose Sharks

22. Ottawa Senators (desde PIT)

23. Anaheim Ducks

24. Minnesota Wild

25. Toronto Maple Leafs

26. New York Rangers (desde BOS)

27. Chicago Blackhawks (desde NSH)

28. New York Rangers (desde TBL)

29. St. Louis Blues (desde WPG)

30. Detroit Red Wings (desde VGK)

31. Washington Capitals

Pick 4: bajo los términos realizados en una operación hecha el 5 de noviembre de 2017, los Senators tienen la opción de conservar su selección y, en su lugar enviar una selección en primera ronda de 2019 a los Avalanche.

Segunda Ronda

32. Buffalo Sabres

33. Detroit Red Wings (desde OTT vía NYR)

34. Florida Panthers (desde ARI)

35. Montreal Canadiens

36. Detroit Red Wings

37. Vancouver Canucks

38. Montreal Canadiens(desde CHI)

39. New Yorl Rangers

40. Edmonton Oilers

41. New York Islanders

42. Carolina Hurricanes

43. New York Islanders (desde CGY)

44. Dallas Stars

45. St. Louis Blues

46. ​​Washington Capitals(de FLA vía NJD)

47. Colorado Avalanche

48. New York Rangers (de NJD)

49. Columbus Blue Jackets

50. Philadelphia Flyers

51. Los Angeles Kings

52. Toronto Maple Leafs (desde SJS)

53. Pittsburgh Penguins

54. Anaheim Ducks

55. Arizona Coyotes (desde MIN)

56. Montreal Canadiens(desde TOR)

57. Boston Bruins

58. Colorado Avalanche(desde NSH)

59. Tampa Bay Lightning

60. Winnipeg Jets

61. Vegas Golden Knights

62. Montreal Canadiens (desde WSH)

Tercera ronda

63. Minnesota Wild (desde BUF)

64. Pittsburgh Penguins(desde OTT)

65. Arizona Coyotes

66. Montreal Canadiens

67. Detroit Red Wings

68. Vancouver Canucks

69. Chicago Blackhawks

70. New York Rangers

71. Edmonton Oilers

72. New York Islanders

73. Arizona Coyotes (desde CAR)

74. Arizona Coyotes (desde CGY)

75. Dallas Stars

76. St. Louis Blues

77. Boston Bruins (desde FLA)

78. Colorado Avalanche

79. Anaheim Ducks (desde NJD)

80. Columbus Blue Jackets

81. Detroit Red Wings(desde PHI)

82. Los Angeles Kings

83. Toronto Maple Leafs (desde SJS)

84. Detroit Red Wings (desde PIT)

85. Anaheim Ducks

86. Minnesota Wild

87. Chicago (desde TOR a través de NJD y WSH)

88. NY Rangers (desde BOS)

89. Nashville Predators

90. Tampa Bay Lightning

91. Winnipeg Jets

92. Minnesota Wild (desde VGK)

93. Washington Capitals

Cuarta ronda

94. Buffalo Sabres

95. Ottawa Senators

96. Carolina (desde ARI)

97. Montreal Canadiens

98. Detroit Red Wings

99. Vegas (desde VAN vía PIT)

100. Dallas Stars (de CHI)

101. New York Rangers

102. Montreal Canadiens (desde EDM)

103. New York Islanders

104. Carolina Hurricanes

105. Calgary Flames

106. Dallas Stars

107. St. Louis Blues

108. Calgary Flames (desde FLA)

109. Colorado Avalanche

110. New Jersey Devils

111. Nashville (desde CBJ)

112. Philadelphia Flers

113. Los Angeles Kings

114. San Jose Sharks

115. Vegas Golden Knights (desde PIT vía TBL)

116. Anaheim Ducks

117. Buffalo Sabres (desde MIN)

118. Toronto Maple Leafs

119. Boston Bruins

120. Chicago Blackhawks (desde NSH)

121. Tampa Bay Lightning

122. Montreal Candiens (desde WPG)

123. Florida Panthers (desde VGK)

124. Washington Capitals

Quinta ronda

125. Buffalo Sabres

126. Ottawa Senators

127. Philadelphia Flyers (desde ARI)

128. Montreal Canadiens

129. Pittsburgh Penguins (desde DET)

130. Vancouver Canucks

131. Nashville Predators (desde CHI)

132. New York Rangers

133. Edmonton Oilers

134. New York Islanders

135. Vegas Golden Knights (desde CAR)

136. New Jersey Devils (desde CGY vía ARI)

137. Dallas Stars

138. St. Louis Blues

139. Florida Panthers

140. Colorado Avalanche

141. New Jersey Devils

142. Chicago Blackhawks (desde CBJ)

143. Philadelphia Flyers

144. Los Angeles Kings

145. San Jose Sharks

146. Pittsburgh Penguins

147. Anaheim Ducks

148. Minnesota Wild

149. Toronto Maple Leafs

150. Winnipeg Jets (de BOS)

151. Nashville Predators

152. Tampa Bay Lightning

153. Winnipeg Jets

154. Vegas Golden Knights

155. Minnesota Wild (desde WSH)

Sexta ronda

156. Buffalo Sabres

157. Ottawa Senators

158. Arizona Coyotes

159. Detroit Red Wings(de MTL)

160. Detroit Red Wings

161. Vancouver Canucks

162. Chicago Blackhawks

163. New York Rangers

164. Edmonton Oilers

165. Los Ángeles (desde la NYI)

166. Carolina Hurricanes

167. Calgary Flames

168. Dallas Stars

169. St. Louis Blues

170. Florida Panthers

171. Colorado Avalanche

172. New Jersey Devils

173. Columbus Blue Jackets

174. Philadelphia Flyers

175. Los Angeles Kings

176. San Jose Sharks

177. Pittsburgh Penguins

178. Anaheim Ducks

179. Minnesota Wild

180. Vegas Golden Knights (de TOR)

181. Boston Bruins

182. San Jose Sharks (de NSH)

183. Tampa Bay Lightning

184. Winnipeg Jets

185. Vegas Golden Knights

186. Washington Capitals

Séptima ronda

187. Buffalo Sabres

188. Ottawa Senators

189. Arizona Coyotes

190. Philadelphia Flyers (de MTL)

191. Detroit Red Wings

192. Vancouver Canucks

193. Chicago Blackhawks

194. Ottawa Senators (desde NYR)

195. Edmonton Oilers

196. New York Islanders

197. Carolina Hurricanes

198. Calgary Flames

199. Dallas Stars

200. St. Louis Blues

201. Florida Panthers

202. Colorado Avalanche

203. New Jersey Devils

204. Columbus Blue Jackets

205. Philadelphia Flyers

206. Tampa Bay Lightning (desde LAK)

207. San Jose Sharks

208. Pittsburgh Penguins

209. Toronto Maple Leafs(desde ANA)

210. Minnesota Wild

211. Toronto Maple Leafs

212. Boston Bruins

213. Nashville Predators

214. Tampa Bay Lightning

215. Winnipeg Jets

216. Carolina Hurricanes (de VGK)

217. Washington Capitals

Todo el #2018NHLDraft se podrá seguir desde NHL VAVEL.