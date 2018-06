Piezas faltantes en Toronto Maple Leafs

Los Toronto Maple Leafs han tenido uno de sus mejores temporadas en la historia reciente. Si bien esta temporada ha visto algunos altibajos, es seguro decir que los Leafs finalmente se toman en serio, y que van en la dirección correcta.Los Toronto Maple Leafs tienen una gran oportunidad en esta temporada baja: tienen suficiente espacio disponible en el tope salarial para gastar en agentes libres, y deben aprovecharlo.

Liderados por la superestrella de la franquicia Auston Matthews y otros talentos en William Nylander, Nazem Kadri, Patrick Marleau, James van Riemsdyk y otros, Toronto ocupo el 5to puesto en la División del este y durante los playoffs parecieron estar oara dar pelea.

Sin embargo, los Leafs no vienen sin sus defectos. Podrían usar mucha ayuda en su línea azul, y un poco más de profundidad en la ofensiva podría recorrer un largo camino. Los Maple Leafs también tienen los recursos juveniles para hacer un gran cambio, pero también necesitan despejar el espacio de tope salarial si el GM Kyle Dubas quiere tener un gran éxito. Con las jóvenes estrellas necesitando nuevos contratos en el futuro cercano, los Leafs tienen mucho tesoro en su cofre, pero definitivamente necesitan tomar algunas decisiones clave de personal si van a convertirse en verdaderos contendientes.

Entonces, ¿quién debería quedarse y quién debería ir? Aquí veremos las piezas faltantes y necesarias de los Toronto Maple Leafs

Dejar ir a: Leo Komarov

Los 19 objetivos de Komarov en 2015-16 resultaron ser nada más que un golpe de suerte. Termino apenas con 17 goles la temporada pasada, y solo tiene 9 puntos en 2017-18. Komarov está programado para convertirse en agente libre el próximo verano, y es más que probable que las Leafs lo dejen ir.

Si Kyle Dubas quiere hacer un gran movimiento, ayudaría si pudiera eliminar el golpe de $ 2.95 millones de Komarov. No obtendría mucho de un retorno, pero muchos equipos estarían encantados de agregar el acelerado centro a su fondo de seis. Komarov no ha podido volver a descubrir su antigua forma de hace dos temporadas, y los Maple Leafs podrían dejarlo en un "comercio de hockey". Es uno de los pocos chips comerciales que Maple Leafs debería usar para tratar de mejorar su plantilla.

Perseguir a: Ian Cole (Pittsburgh Penguins)

Cole, de 28 años, ha sido un jugador saludable para los Pittsburgh Penguins esta temporada, y probablemente Toronto podría tenerlo a un precio economico. Cole no viene con mucha ofensiva, solo tres Goles la temporada 2017-18, pero tiene estadísticas sólidas de posesión del disco (un 52.7), y es extremadamente duradero. Luchó a través de lesiones múltiples durante los desempates 2017, ayudando a los pingüinos a defender su campeonato de la Copa Stanley.

Los Maple Leafs necesitan reforzar su profundidad defensiva, y probablemente Cole podría tener prospectos de nivel medio o una selección de medio turno. Con los Maple Leafs en posición de ir a una carrera profunda en los playoffs, deberían correr el riesgo por Cole mientras esté disponible.

Dejar ir a: Roman Polak

Polak, de 6'2 pies y 235 libras, ha sido un elemento básico en la línea azul de Maple Leafs, pero el 2017-18 ha sido una decepción. Polak no asisitio a los golpes ni acumula tanto los tiros bloqueados, y tampoco es rápido. Toronto podría usar un defensor veloz con movimiento de disco en su back-end, especialmente si se enfrentan a un equipo con ofensivas rapidas y dinamicas.

Está en el último año de su contrato y es poco probable que regrese a Toronto el próximo año. Los Maple Leafs necesitan cambiar un poco la apariencia de su defensa, y moverse de Polak tiene mucho sentido para la oficina principal.

Perseguir a: Kris Russell (Edmonton Oilers)

Sorprendentemente, los Oilers de Edmonton fueron uno de los peores equipos de la NHL . Después de estar a un paso de llegar a la final de la Conferencia Oeste la temporada pasada, los Petroleros han sido miserables en 2017-18. Connor McDavid no está recibio mucho apoyo, y tanto el goaltending como la defensa han sido terribles.

Edmonton en este verano parece que tendran grandes cambios. Ahí es donde Toronto puede comprar al defensor Kris Russell, quien lleva un tope salarial de $ 4 millones entre 2020-21. Russell es el defensor de cierre ideal que Toronto está buscando, y podrían conseguirlo a un precio razonable si los Oilers solo buscan un salario neto. Es bueno para más de 200 tiros bloqueados por temporada, y podría ser la última pieza en la carrera de Toronto en un campeonato de la Copa Stanley.

¿Dejar ir o Renovar?: James Van Riemsdyk

Puede sonar tonto que los Maple Leafs envíen a un confiable hombre de 20 goles y 50 puntos en James van Riemsdyk, pero tienen que ser lógicos aquí. Él es un UFA pendiente, tendrá 29 años en marzo y seguramente le costará alrededor de $ 6-7 millones al año en un contrato de siete u ocho años para retener. Recordemos esto, Los Toronto Maple Leafs todavía tienen los derechos de James van Riemsdyk hasta el mediodía del 1 de julio de 2018. Después de alcanzar el mejor puntaje de su carrera en Goals esta temporada y puntos la temporada pasada, van Riemsdyk deberia recibir un aumento de sueldo en Free Agency en esta temporada. Aunque muchos pensaban que con su resurgimiento de la temporada tardía era que van Riemsdyk se comportaba a sí mismo fuera de Toronto, ese puede no ser el caso.

Si JVR quería tomar un descuento salarial para quedarse con el equipo con el que creció, los Leafs se reirían hasta las Finales de la Copa Stanley. Dado el hecho de que ha sido mal pagado la mayor parte de su carrera, esto parece poco probable, pero una vez más, ya tiene más dinero de lo que nunca necesitará. Quizás algunos jugadores prioricen ciertas cosas por encima del dinero. No es imposible. Los Leafs están en camino de ser uno de los mejores equipos de la NHL en los próximos años, por lo que quedarse en Toronto tiene sus beneficios. Y tal vez mira a Lucic y piensa: "No quiero ser ese tipo". Así que si entorna los ojos lo suficiente, casi puedes convencerte de que JVR se quedará. No le pondría dinero, pero es una buena idea.

Perseguir a: Chris Tanev (Vancouver Canucks)

Los Vancouver Canucks no han mostrado ninguna disposición para dejar ir de su principal defensa. Tanev, de 28 años, posee uno de los mayores contratos de negociación de la NHL en $ 4.45 millones por temporada hasta 2019-20. Es el defensor de cierre ideal que Toronto podría usar si los Canucks lo ponen a disposición en la fecha límite de cambios.

¿Podrían los Leafs estar dispuestos a colgar a alguien como Kasperi Kapanen, Timothy Liljegren o Mitch Marner por Tanev? Los defensores No. 1-2 no son baratos, y Tanev es un fabricante de diferencias completo en el hielo. Sería un alto precio para el GM Kyle Dubas pero Tanev valdría la pena. Es decir, si los Canucks finalmente deciden dejar ir a Tanev, aunque eso es muy complicado.

Conservar: Kasperi Kapanen

La temporada pasada o así, solo hemos visto lo que los jóvenes de Toronto Maple Leafs pueden hacer. La organización sabía que Kapanen estaba lista para la NHL después de causar estragos en los Toronto Marlies . Fue un jugador de punto por juego anotando 43 puntos en 43 juegos en la temporada 2016/17 y 24 puntos en 28 juegos la temporada pasada.

En las últimas dos temporadas, Kapanen ha anotado el gol de la final de los playoffs contra los Penguins en 2017 y el doble ganador de tiempo suplementario contra los Capitals en la postemporada. Kapanen generalmente aparece en juegos importantes y esa es una gran habilidad para tener. Demostrar que puede desempeñarse bien bajo presión, es algo que los jugadores necesitan, pero que no siempre tienen. Muchas estrellas se desempeñan de manera excelente durante la temporada regular, pero cuando los playoffs se dan la vuelta, son invisibles

Kapanen demostrará ser un activo valioso para este equipo joven, y probablemente un ascenso desde la cuarta línea. Esta próxima temporada, él estará preparado y listo para salir y ser el gran jugador que este equipo ha estado esperando.

Traspasar a: Jake Gardiner

Jake Gardiner mostró algunas promesas al principio de su carrera con los Toronto Maple Leafs, pero ha sido inconsistente bajo el entrenador en jefe Mike Babcock. Firmó hasta 2018-19 con un tope máximo de $ 4.05 millones por temporada. Los Maple Leafs tienen muchos movedores de discos en el equipo, por lo que Gardiner es prescindible. Su terrible juego en su propia zona hace que Gardiner sea un cebo comercial viable.

Aquí es donde Maple Leafs podría hacer un verdadero negocio de hockey e intercambiar a Gardiner por un defensor comparable, tanto en juego como en salario. Toronto también eliminaría el espacio en el tope salarial para que puedan renovar a sus jóvenes estrellas en ascenso. Gardiner aún podría ser un defensor de los cuatro mejores para otro equipo, pero no está funcionando en Toronto. ¿Qué tal un intercambio con los Senadores de Ottawa, que necesitan un defensor y tienen otros candidatos y forwards disponibles?

Perseguir: John Tavares (New York Islanders)

Contrario a las especulaciones de que se unirá al equipo de su provincia natal, es muy poco probable que John Tavares obtenga un gran contrato de Toronto Maple Leafs en 2018, si llega a la agencia libre. Los Maple Leafs simplemente no pueden darse el lujo de otorgar enormes contratos tanto a él como a Matthews, así que no apueste. Sin embargo, los Maple Leafs podrían lograr un gran golpe y un trato para el capitán de los New York Islanders en la fecha límite de cambios. Si no pueden obtener un contrato de Tavares antes de la fecha límite de cambios para 2018, entnces el gerente general de las Islas, Garth Snow, podría ofrecerlo por el mejor pretendiente.

Toronto está cargado de buenas perspectivas. Un acuerdo que incluye a Kasperi Kapanen, Timothy Liljegren y selecciones del draft posiblemente podría hacer algo. Es poco probable que los isleños terminen intercambiando Tavares. Pero si lo hacen, no crean que Maple Leafs evitará perseguir a esta estrella.

Contratar a : Oliver Ekman-Larsson (Arizona Coyotes)

Este es el jugador exacto que Maple Leafs necesita. Oliver Ekman-Larsson es uno de los defensores de élite de ofensiva de la NHL. En un modesto equipo de Arizona Coyotes, tiene seis goles y 18 puntos en 27 juegos. También anotó más de 20 goles en dos temporadas diferentes. Imagínenlo jugando en un equipo formado por Matthews, Nylander y Morgan Rielly, entre otros.

Ekman-Larsson es agente libre en 2019, y es probable que los coyotes no puedan contratarlo más allá de eso. Toronto es un equipo que puede A) pagarle B) Pagar un alto precio por él y C) darle una gran extensión. Si quiere la oportunidad de ganar (con la esperanza de obtener un gran día de pago), entonces Toronto es el lugar para Ekman-Larsson. Apoyaría la mayoría de sus debilidades en defensa, y sería un gran jugador de impacto para ellos en la postemporada.