Tavares está cada vez más cerca de la renovación

Google Plus

La NHL es una liga llena de espectáculo de octubre a mayo, pero sin duda el período más loco sucede en verano. Los jugadores se mueven, las franquicias intentan hacer virguerias para conseguir a los mejores jugadores y mejorar sus equipos, y por si esto no fuera poco, de aquí unos días se celebrará el draft.

Sin duda, nos esperan unos meses emocionantes y con muchos cambios que determinarán el rumbo de las franquicias la próxima temporada.

Uno de los rompecabezas que tienen que sufrir los dirigentes de los equipos son los contratos, y sobretodo los agentes libres (aquellos jugadores que acaban contrato en verano). John Tavares, pilar fundamental en los New York Islanders se convertirá en agente libre el próximo 1 de julio si la franquicia y el jugador no firman un contrato de renovación.

Según nos informa el diario digital “The Athletic”, John Tavares y los Islanders llevan 3 semanas reuniéndose para llegar un acuerdo de nuevo contrato.

El agente de Tavares, Pat Brisson, habló con el sitio web y les dijo: "Hemos estado dialogando constantemente con los Islanders durante las últimas tres semanas a diario".

El "factor Lamoriello"

Lou Lamoriello, GM del equipo de New York, entró en la organización el 5 de junio después de que el antiguo GM (Garth Snow) y el ex-entrenador del equipo fueran despedidos.

Lamoriello ha dicho que su nombramiento no tiene nada que ver con la renovación de Tavares, pero parece ser que ha ayudado a que las negociaciones se restauren y vuelvan a fluir.

Lamoriello puede ser la pieza clave de la renovación | www.sportsnet.ca

Tavares es fundamental en los Islanders

Tavares fue segundo en los Islanders en goles (37) ante su compañero de línea Anders Lee (40) y en puntos (84) al centro novato Matthew Barzal (85) esta temporada. Tavares ha liderado a los neoyorquinos en siete ocasiones y en goles en tres ocasiones.

Seleccionado por los Islanders con la selección número 1 en el draft 2009 de la NHL, Tavares ha producido 621 puntos (272 objetivos, 349 asistencias) en 669 partidos en la liga, y tiene al menos 24 goles en cada una de sus nueve temporadas en la NHL.

Tavares en la celebración de un gol | ca.sports.yahoo.com

Como hemos visto, un pilar fundamental para el equipo de New York, el cual a esta temporada no le han salido las cosas del todo bien y no han podido alcanzar los playoffs. Sin Tavares, este objetivo se aleja y seguramente hagan lo posible para que renueve su contrato.