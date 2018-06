Barry Trotz renuncia como entrenador de los Washington Capitals

Google Plus

El canadiense de 55 años ha decidido renunciar a su posición de entrenador de los actuales campeones de la Copa Stanley, dándolo a conocer en rueda de prensa el pasado lunes. En esta ocasión agradeció todo el apoyo y la oportunidad brindada por la organización de los Washington Capitals, reconociendo de igual forma el gran trabajo que realizaron los jugadores y el equipo de entrenadores, especialmente durante la pasada temporada.

Cuando un equipo viene de conquistar el mayor galardón en la liga este tipo de situaciones no se presentan muy a menudo, sin embargo el caso de Barry Trotz resultó ser especial. Se conocía que su contrato finalizaría al terminar esta temporada, pero resultó que existía una cláusula especial que en caso de ganar la Copa Stanley se extendería dicho contrato por dos años más y con un aumento salarial. A pesar de esto, dicha extensión pareciera no haber resultado muy llamativa para Trotz, quien decidió no aceptarla y renunciar.

Una excelente carrera

Barry Trotz tuvo una corta carrera como jugador en las ligas menores, comenzando en la SJHL (Liga Menor de Hockey de Saskatchewan) y luego en la WHL (Liga de Hockey del Oeste). Después de un año como entrenador de los Dauphin Kings en la MJHL (Liga Menor de Hockey de Manitoba) dio un salto para empezar a trabajar en la AHL (Liga de Hockey Americana), logrando su primer campeonato con los Portland Pirates, obteniendo la Copa Calder en la temporada 1993-94. Gran reto: primer año en la liga y entrenador de un equipo de expansión En el año 1998 inició su carrera en la NHL al convertirse en el entrenador del recién creado equipo de expansión los Nashville Predators. Disputó 15 temporadas con los Predators, de las cuales logró clasificar a los Playoffs en 7 ocasiones. En la temporada 2014-15 se convirtió en el entrenador de los Washington Capitals, clasificando a la post-temporada en todas las temporadas, logrando 2 veces el Trofeo Presidente y este año llevándose la Copa Stanley. En el año 2016 fue galardonado con el Premio Jack Adams al entrenador más valioso de esa temporada regular.

¿Qué será del futuro de Trotz?

Barry Trotz es libre de negociar con cualquier equipo en la liga, lo que hace pensar inmediatamente en los New York Islanders, el único equipo que oficialmente no cuenta con un entrenador. La reciente contratación de Lou Lamoriello y sus intenciones de firmar a John Tavares a una extensión, indican que contratar el recién campeón de la Copa Stanley pudiese ser una buena movida en pro de lograr que Tavares se quede en Long Island. Por otro lado Trotz pudiese probar el mercado y quizás lograr que otro equipo contrate sus servicios, tal vez logrando obtener un contrato al nivel de otros campeones como Mike Babcock, Claude Julien y Joel Quenneville.

Sea que Barry Trotz firmé contrato con un nuevo equipo o decida tomarse un tiempo libre, el mundo del hockey se mantendrá en espera de conocer el desenlace de esta historia. La historia de un entrenador que este año se unió a un selecto grupo de aquellos que han tenido la dicha de alzar la gran Copa Stanley y que sin duda alguna aún tiene mucho más que ofrecer a la NHL.