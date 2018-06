Analizando el draft 2018: Ty Smith

Google Plus

Ty Smith es un defensor inteligente, móvil y con un rápido movimiento del disco.

La primera selección en el WHL Bantam Draft 2015, se unió a la liga en 2016-17 y fue un rookie bastante sólido aunque no espectacular. Smith mostró destellos ocasionales de excelente jugador esa temporada, y esos destellos se han convertido más en la regla que en una excepción durante una gran temporada 2017-18, duplicando los puntos de su temporada anterior y casi triplicando sus números anotadores. El cambio en el juego de una temporada a otra se debe a dos factores: experiencia y confianza. La inteligencia de Smith sobre el hielo le hizo adaptar su juego a lo que sabía hacer. Como resultado, tiene mucha más confianza en términos de juzgar el riesgo ofensivamente y es mucho mejor para anticiparse a los problemas en la zona defensiva. Todavía de vez en cuando se compromete demasiado con el disco y tiene que retroceder para cubrir su error, pero esos son menos y mucho más distantes que los de la temporada pasada.