Kovalchuk firma con los Kings

El veterano alero de 35 años Ilya Kovalchuk aceptó los términos para poder firmar un contrato de tres años con Los Angeles Kings. En menos de una semana, después del uno de julio, Kovalchuk podrá firmar el contrato, cuando oficialmente se convierta en agente libre sin restricciones. Mientras que el presidente de Los Angeles Kings, Luc Robitaille, dijo que aún hay detalles que están siendo resueltos en el contrato, por otro lado. los términos financieros no fueron revelados.

El ruso regresa a la NHL de la mano de los Kings Han pasado ya varias temporadas desde que Kovalchuk dijo adiós a la NHL. Su último partido fue en la temporada 2012-13 y anotó 31 puntos (11 goles, 20 asistencias) en 37 juegos con los New Jersey Devils. Se retiro en el 2013 un 11 de julio. Durante las últimas cinco temporadas jugó con SKA St. Petersburg en la Liga de Hockey Kontinental y jugó tres partidos en el KHL durante el 2015 y 2017. Lideró la liga con 63 puntos (31 goles, 32 asistencias) en 53 partidos esta temporada y ayudó siendo clave para que SKA St. Petersburg a ganar la Copa Gagarin en 2015 (cuando fue nombrado MVP) y en 2017.

"Necesitábamos un tirador", dijo Robitaille durante el Draft de la NHL de 2018. "Sabemos que es un goleador y no lo ocultamos a nadie, no hemos marcado goles en los últimos años".

Los Kings se clasificaron 16 en la NHL en goles por juego esta temporada (2.89). Son 22 en cuatro temporadas (2.67) desde que ganaron su segundo campeonato de la Copa Stanley en 2014.

"No estamos renunciando a ningún prospecto y tenemos un jugador que todavía está en gran forma y ha estado dominando los últimos años", Robitaille dijo que a los Kings no les preocupa la capacidad de patinaje de Kovalchuk ya que tiene 35 años y no ha jugado en la NHL, que cada vez es más joven y más rápida en cinco años.

"Lo vimos mucho el año pasado y todavía es un jugador explosivo, salta a los agujeros", dijo Robitaille. "Esa es la forma en que se juega el juego".

Nº1 del draft de la NHL

EL equipo de Atlanta Thrashers seleccionó a Kovalchuk No. 1 en el Draft NHL 2002. Tiene 816 puntos (417 goles, 399 asistencias) en 816 partidos de la NHL (11 temporadas) con los Thrashers y Devils, y tiene 27 puntos (11 goles, 16 asistencias) en 32 partidos de la Stanley Cup Playoff. Kovalchuk anotó 52 goles en 2005-06 y 2007-08. Ganó el Rocket Richard Trophy (la mayor cantidad de goles en una temporada) en 2003-04, cuando marcó 41 (empatado con Rick Nash de Columbus Blue Jackets y Jarome Iginla de Calgary Flames).