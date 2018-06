Los jugadores "restringidos" que no recibieron oferta de renovación

Google Plus

Este lunes fue la ficha límite para que los equipos NHL presentaran la llamada "oferta calificatoria" (un contrato estandar, normalmente por un año, sujeto a arbitrariedad salarial) a aquellos jugadores en sus plantillas considerados agentes libres restringidos. Pasarán por lo tanto a poder negociar libremente con cualquier otra franquicia desde el próximo 1 de Julio.

Son varios los destacables en esta nueva situación, en muchos casos motivada por su débil aportación esta temporada:

DAVANTE SMITH-PELLY – WASHINGTON CAPITALS

Los Capitals comunicaron su intención de no renovarle como "Restricted Free Agent", pero también han hecho público el deseo de negociar con él una vez se convierta en "no restringido".

La temporada de Smith-Pelly ha tenido momentos muy distintos, con una muy mala temporada regular con solo 16 puntos en un total de 76 partidos. Pero llegaron los playoffs y Davante se vistió de héroe en varios momentos, especialmente en la final, anotando goles clave y añadiendo fuerza a los tríos ofensivos del equipo capitalino. Marcó siete tantos en total, exactamente el mismo número que en toda la fase regular.

Esta actuación en postemporada es posiblemente la que ha movido a los campeones de la Stanley Cup a querer volverse a sentar en la mesa de negociación con él. Pero el problema ahora para ellos es lidiar con el estrecho margen salarial que les resta (poco más de 13 millones de dolares) y solo 16 jugadores con la continuidad asegurada para la campaña venidera. Además, hace apenas unos días los "Caps" renovaban por 8 temporadas a John Carlson a razón total de 64 millones por todas ellas.

PETR MRAZEK – PHILADELPHIA FLYERS

Con sus dos porteros lesionados a la misma vez, los Flyers tuvieron que hacer un movimiento desesperado para poder cubrir su red con ciertas garantías. Para ello recurrieron a varias de sus selecciones en el draft para incluirlas en un trato con los Red Wings que ha resultado ser, sin duda, más beneficioso para Detroit que para ellos.

El checo, de 26 años de edad, ha promediado sólo un 89% en paradas desde que recaló en Philadelphia, siendo en estos dos últimos años entre los Flyers y los Red Wings un promedio total de no más del 90%. Unas cifras nada buenas para equipos que aspiran a playoffs.

ANTHONY DUCLAIR – CHICAGO BLACK HAWKS

Duclair tuvo una temporada interesante en su debut en la NHL con Arizona Coyotes, pero su producción ha ido decayendo en las dos siguientes y motivando su traspaso durante esta campaña a unos Black Hawks que también han acabado decepcionando. El traspaso a penas ha motivado una mejora para ninguna de las partes, por lo que Chicago no se ha planteado ofrecerle la "oferta de calificación".

Duclair es aún bastante joven (22 años) y puede ser una incorporación a valorar por muchos equipos que le permitan volver a retomar la senda del progreso como jugador NHL.

DERRICK POULIOT – VANCOUVER CANUCKS

Pouliot, seleccionado como número 8 en el draft de 2012 por Pitsburgh Penguins, es otro de los casos de jugadores estancados. Ello ha sido razón para que los "Pens" dejarán de contar con el y le traspasaran a los Canucks. Pouliot tenía la esperanza de gozar de más minutos sobre el hielo, pero su aportación tampoco ha sido brillante, destacando únicamente en la faceta pasadora con 19 asistencias en 71 partidos de temporada regular.

TOBIAS RIEDER – LOS ANGELES KINGS

El alero alemán de 25 años, fue adquirido por los Kings a mitad de temporada con el objetivo de añadir dinamismo a las alineaciones del equipo angelino, disputando 20 partidos con 4 goles y dos asistencias. En playoffs, Los Angeles fueron completamente barridos y Rieder no sumó ni un solo punto en las cuatro derrotas de su equipo. No obstante, la producción del jugador no ha sido mala durante las anteriores cuatro temporadas, con un promedio de 30 puntos en cada una.

OTROS JUGADORES

Los anteriores no son los únicos visibles dentro de todo este proceso previo a la apertura de periodo de agentes libres en la NHL. También tendrán la oportunidad de negociar de nuevo con otros equipos jugadores como Robin Lehner, portero de los Sabres, que junto al también "goalie" Mrazek son los que mayor sueldo han tenido de entre los "restringidos", unos 4 millones por temporada. Por detrás ya quedarían el defensa Dylan DeMelo (San José Sharks) y Nick Shore (Calgary Flames).