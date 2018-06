Top20 de Agentes Libres disponibles

Google Plus

Pese a que Hovalchuk y Carlson ya han firmado con sus dos nuevos equipos, existe una gran lista de jugadores de calidad listos para llegar al mercado abierto el 1 de julio.

A continuación, se mencioan los mejores 20 agentes libres disponibles, comenzando con lo que podría ser, potencialmente, uno de los mayores UFA para llegar al mercado abierto en la historia reciente.

Top 20 de Agentes Libres

1. John Tavares - Esta es una obviedad para la parte superior de la lista. Tavares no es solo el mejor agente libre disponible este verano, sino que es uno de los mejores jugadores de la NHL. Queda o no por ver si llega o no al mercado abierto. Por lo general, los jugadores como él terminan volviendo a firmar justo donde están, y los New York Islanders todavía parecen ser los favoritos para recuperarlo. Pero tiene una larga lista de equipos con los que está hablando durante el período de entrevista abierta y ayudaría a que cualquiera de ellos sea un contendiente instantáneo.

2. James van Riemsdyk – Este jugador hace una cosa muy importante y lo hace realmente, muy bien: marca muchos goles. Él viene de un rendimiento de 36 goles en su carrera para los Toronto Maple Leafs en la campaña 2017-2018 y en los últimos dos años ha sido uno de los 15 máximos goleadores de toda la liga. Junto con eso, también ha anotado al menos 27 goles en cuatro de las últimas cinco temporadas (anotó 11 en 40 partidos en el otro año). No es una superestrella, no es un jugador que va a cambiar la suerte de su franquicia, pero no hay muchos jugadores en la liga que puedan poner el disco en la red como lo ha hecho en los últimos cinco años.

3. Paul Stastny - Terminó siendo uno de los jugadores más impactantes para cambiar de equipo en la fecha límite de cambios y va a ser un jugador popular en el mercado abierto. A los Jets de Winnipeg les encantaría quedarse con él, pero tienen mucho trabajo por hacer bajo el tope salarial para que eso suceda. Él va a cumplir 33 esta temporada, pero todavía ha sido un centro notablemente estable de 20 goles y 50 puntos que publica fuertes números de posesión en los últimos años. Él no es un center N ° 1, pero si está centrando su segunda o tercera línea, su equipo está en muy buena forma. Dada la falta de profundidad en el mercado de agentes libres después de Tavares y van Riemsdyk, él se encuentra en una excelente posición para obtener un día de mayor sueldo en su carrera en la NHL.

4. Joe Thornton - Este es un desafío. En conjunto, Thornton es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y un center de doble sentido verdaderamente dominante. Un miembro de Salón de la fama. Yo diría que probablemente hubiera ganado el Hart Trophy hace dos años cuando los Sharks llegaron a la final de la Stanley Cup. Ahora que está a solo unos días de cumplir 39 años, su juego obviamente ha disminuido desde ese nivel y viene de una temporada acortada por lesiones en la 2017-18. La lesión va a ser una preocupación. La edad va a ser una preocupación. Pero esto es lo que pasa con Thornton: cuando estuvo sano esta temporada pasada, todavía era realmente bueno. Estaba en un ritmo de 62 puntos en 82 encuentros, todavía impulsando la posesión en un nivel de élite, y aún haciendo impacto en todo el hielo. Casi tendría que ser un trato de un año en este punto porque cualquier cosa más que eso probablemente sería demasiado arriesgado, pero aún puede ayudar a alguien en este momento. Salud permitida

5. James Neal - Muy similar a van Riemsdyk, solo que quizás no sea tan productivo. Al final, obtendrás 25 goles y un delantero que "juega con ventaja". Lo que significa que probablemente esté a solo un cambio de tomar una mala penalización o hacer algo que coquetea con cruzar la línea hacia un territorio sucio. Buen jugador productivo que tiene un tiro letal y agregará algo de ofensiva.

6. Rick Nash - Tuvo otra aparición difícil en la postemporada en 2018, esta vez como miembro de los Boston Bruins, pero sigue siendo un buen jugador de dos vías que puede ayudar en todas las fases del juego. Probablemente solo sea un extremo de 20 goles en este punto, pero puede eliminar penaltis, controlar la posesión y ser un jugador completo y sólido. Si lo desea, puede demoler su producción de playoffs en los últimos años, y no estaría equivocado, es lo que es, pero va a ayudar mucho a alguien este año.

7. Mike Green - Ya no es un defensor de emparejamiento superior, pero aún puede ayudar a su juego de poder y agregar algo de ofensiva desde la línea azul. El inconveniente: debes asumir que va a fallar al menos 10-15 encuentros y aunque nunca fue tan defensivo como sus críticos siempre quisieron que creyeras, probablemente abandone un poco más a la defensiva que él. hizo. Ahora que Carlson ha vuelto a firmar con los Capitals, probablemente sea la opción más atractiva para un equipo que busca agregar algo de golpe desde la defensa.

8. David Perron - Basado en la forma en que jugó en 2017-18 como miembro de Vegas Golden Knights, sería uno de los mejores jugadores disponibles este verano (y para ser justos, todavía lo es) . Pero cuando firmas un agente libre no los estás firmando por lo que hicieron hace un año, los estás firmando por lo que van a hacer por ti esta temporada. Hay muy poco que sugiera que Perron duplicará su puntaje de 66 puntos en 70 partidos. En otras palabras, es probable que no sea tan bueno como lo indicaría su producción de temporada regular de la temporada pasada, y no tan malo como sus problemas de postemporada (lo que indicaría que sería un rasguño saludable en alguna ocasión).

9. Thomas Vanek - Vanek ha entrado en el punto de su carrera donde se ha convertido prácticamente en un arma contratado a corto plazo, habiendo jugado para cinco equipos diferentes en las últimas tres temporadas. Durante ese tiempo, anotó a 28 goles y 54 puntos por 82 juegos.

10. Tyler Bozak - La carrera de Bozak es interesante de ver. Al principio, fue visto como un centro que básicamente estaba rodando a lo largo de Phil Kessel y acumulando puntos solo porque jugaba junto a un goleador de élite. Hasta cierto punto, eso era cierto porque su producción lejos de Kessel era apenas la de un cuarto delineador. Pero en los últimos años se ha convertido en un jugador mucho mejor e incluso tuvo algunos de sus mejores años en la NHL en las últimas dos temporadas.

11. Calvin de Haan - Estaba limitado a solo 33 partidos la temporada pasada para los Islanders. No esperes mucha ofensiva de él, pero él es un jugador defensivo confiable que puede sacar el disco de su zona y ser un jugador constante en la defensa.

12. Carter Hutton - El mercado de porteros agente libre es increíblemente delgado, pero Hutton es probablemente el que va a obtener la mayor atención. Fue grandioso para los Blues en trabajos limitados esta temporada, terminando con el mejor porcentaje de paradas de la liga 0.931. Esa es la buena noticia. La dudosa noticia es que solo jugó en 32 encuentros. El otro signo de interrogación: cumple 33 años esta temporada y todavía no sabemos lo bueno que realmente se le da que haya jugado 138 partidos en la NHL.

13. Robin Lehner - Lehner fue agregado al mercado de agentes libres sin restricciones cuando los Buffalo Sabres decidieron no ofrecerle un contrato como agente libre restringido. Podría ser un buen candidato para bounceback para un equipo que necesita ayuda para obtener los objetivos. Viene de una brutal temporada 2017-18 para los Sabres, pero en sus primeros dos años con el equipo fue bastante bueno jugando detrás de un equipo terrible.

14. Patrick Maroon - Maroon es el tipo de jugador que puede atraer tanto a los tipos de hockey de la vieja escuela como a la multitud analítica. Es un jugador grande y físico que también publica números de posesión consistentemente fuertes y una producción de segunda línea bastante decente. Probablemente nunca va a repetir su esfuerzo de 27 goles de hace dos años en Edmonton (y no lo hizo la temporada pasada), pero aun así logró terminar con más puntos en menos juegos en 2017-18.

15. Ian Cole - Cole jugó un papel bastante importante en dos equipos ganadores de la Stanley Cup en Pittsburgh, pero eso probablemente hizo más para sobrevalorarlo que cualquier otra cosa. Es realmente un buen defensor en el tercer emparejamiento, un intrépido bloqueador de tiros y un jugador sólido, aunque poco espectacular. Si entras con esas expectativas, no te decepcionará con lo que obtienes. Si espera que modifique significativamente su defensa o que sea algo más que eso, seguramente se estará preguntando qué sucedió.

16. Michael Grabner - Cuando los New York Rangers entraron en modo de reconstrucción la temporada pasada y comenzaron a vender a sus veteranos, Grabner se convirtió en uno de los jugadores más buscados en el mercado de comercio. Hay mucho que me gusta de lo que trae a la mesa. Es uno de los jugadores más rápidos en hockey, ha anotado 27 goles en cada una de las últimas dos temporadas, y puede matar penales. Probablemente también sea una fuente de frustración porque, basándose en la cantidad de escapadas y acometidas de hombres impares que ayuda a crear con su velocidad, probablemente te alejes de él preguntándose cómo no marcó 35 o 40 goles.

17. Riley Nash - Nash, jugador de profundidad durante toda su carrera, tuvo la suerte de tener un año de carrera (15 goles, 41 puntos) en lo que fue un año de contrato para él. Él siempre ha publicado fuertes números subyacentes a lo largo de su carrera, por lo que a pesar de su puntaje de anotación este año principalmente debido a un aumento en el porcentaje de tiros, todavía hay razones para creer que puede ser un jugador útil en profundidad.

18. Jonathan Bernier - Mientras Nathan MacKinnon recibía mucha atención por la recuperación de Colorado, uno de los aspectos más subestimados era el simple hecho de que su situación de defensa no era un fuego de basurero durante todo el año. Bernier ayudó a solidificar la posición apareciendo en la mitad de los juegos del equipo y dándoles puntaje promedio de liga, algo que ha hecho a lo largo de su carrera. En este punto, eso es más o menos lo que es; un veterano sólido que puede ser un buen compañero de respaldo o pelotón con otro portero que puede atravesar una temporada y completar como titular por largos períodos de tiempo.

19. John Moore - Una delgada cosecha de liners azules en el mercado abierto probablemente sea beneficiosa para jugadores como Moore. Los Devils se apoyaron en él como defensor de los cuatro primeros en los últimos tres años, incluso durante más de 20 minutos por noche en 2017-18. Él fue sólido en ese rol, pero probablemente sea mejor si se trata de un defensor de tercer emparejamiento.

20. Derek Ryan - Ryan no hizo su debut en la NHL hasta que tenía 29 años, pero ha logrado comenzar una buena carrera para él. Sus números subyacentes son tremendos (fue un jugador de Corsi al 57 por ciento esta temporada para los Huracanes de Carolina) y ha anotado 26 goles en las últimas dos temporadas, incluyendo 15 esta temporada pasada.