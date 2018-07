Bryan Rust seguirá en Pittsburgh Penguins

Google Plus

Con la apertura de la agencia libre hoy mismo, no todos los jugadores que acaban contrato esta temporada, llegan a la agencia libre o cambian obligatoriamente de equipo. En el caso que nos ocupa, a pocos días de comenzar el gran baile de ofertas, contratos lujosos y fichajes estelares para cambiar el rumbo de alguno de los equipos NHL que no hicieron buen año, algunos jugadores alcanzan un acuerdo de renovación y se mantienen en el equipo que han jugado esta misma temporada.

Bryan Rust, el protagonista, es un delantero que está algo lejos aún de ser una de las estrellas NHL de la actualidad, pero poco a poco, ha conseguido hacerse un nombre en la franquicia con más exigencia de la actualidad en cuanto a resultados, los Pittsburgh Penguins. Con 13 goles esta temporada, mejorando su récord personal, sus cuatro años y 14.5 millones de contrato, supone una gran mejora económica para Bryan Rust, e indica por parte de la franquicia, que cuentan con él para seguir ayudando a Crosby, Malkin, Hagelin y compañía. Pese a que como se ha comentado, Bryan Rust no es aún una estrella, su aportación en los momentos clave de Pittsburgh no ha pasado desapercibido ni por los fans ni por el Front Office de los Penguins. Los dos goles en las finales del Este 2016, eliminando a los duros Tampa Bay Lightning, ayudaron y mucho a poder jugar las Finales 2016, donde se proclamarían campeones frente a San José Sharks.

Fue un tercera ronda del ya lejano 2010, un jugador que no estaba llamado a un impacto inmediato en la NHL, pero a base de esfuerzo, consiguió llegar no sólo a la NHL, sino ser día a día un jugador mejor y la recompensa le ha llegado no sólo con dos anillos como campeón de la Stanley Cup en 2016 y 2017, sino con un salario anual de algo más de 3 millones de dólares por temporada, cuando hasta esta temporada, apenas pasaba de los 600 mil por año.