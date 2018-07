De Haan y Mrazek recalan en los Hurricanes

Los Carolina Hurricanes saben que algo muy importante para tener opciones reales de volver a alcanzar los Playoffs de la NHL es tener una blueline fuerte que permita pocas ocasiones de gol y la portería cubierta con porteros que den seguridad a la defensa y encaje pocos goles. Por ello los Canes se han reforzado con dos importantes jugadores en la agencia libre como son el defensa Calvin De Haan y el portero Petr Mrazek.

Calvin De Haan

El equipo de Raleigh firma al defensa canadiense Calvin De Haan para las próximas cuatro temporadas a razón de 18,2 millones de dólares, con un valor promedio anual de 4,55 millones de dólares.

De Haan de 27 años, se convirtió en Agente Libre este año tras cerrar su etapa en los New York Islanders, donde la pasada temporada sumó un total de 12 puntos (1 gol, 11 asistencias). Con un + - 11 en 33 partidos, la parte oscura fue la ausencia en los últimos 49 partidos por una lesión en el hombro. El canadiense fue seleccionado por los Isles en la selección 12 de la primera Ronda del Draft 2009, desde entonces ha conseguido en toda su carrera 81 puntos (12 goles, 69 asistencias en 304 partidos de temporada regular y 3 asistencias en 16 partidos de los Playoffs.

En palabras del propio De Haan, dijo de cómo se fraguó su fichaje por los Isles y qué opina de su nuevo equipo : “Para ser honesto, fue bastante simple. Tengo la oportunidad de jugar con una de las mejores y jóvenes bluelines de la NHL, para mí es muy importante. Siento que puedo intervenir y ayudar a este equipo a ganar. Soy consciente de que los Hurricanes no han llegado a los Playoffs en los últimos nueve años y quiero ser parte de la solución, creo que puedo ayudar a este equipo a ganar”. Sobre si la marcha de John Tavares de los Islanders a Toronto Maple Leafs había influido en su decisión de no volver a firmar con el equipo de New York, dijo: "Es una pregunta difícil, sí y no. Cuando tienes a un tipo así en la alineación ganarás muchas veces, pero es la decisión de JT. No puedes culparle por tomar la decisión de querer jugar para el equipo de su ciudad natal, le deseo la mejor de las suertes porque es un gran capitán, un gran compañero de equipo y es increíble estar con él”.

Sobre el fichaje de De Haan, el Manager de los Canes Don Wadell, hizo hincapié en la profundidad que ganan con la llegada del canadiense a la defensa del equipo de Raleigh: “Calvin es un defensor sólido y con un gran movimiento del puck, que traerá veteranía a la Blueline. Es un jugador fuerte de dos vías, capaz de cerrar las primeras líneas de ataque de los oponentes, ayudará a convertir la banda izquierda en una banda sólida y mejorar nuestra defensa”.

Petr Mrazek

Petr Mrazek con los Flyers la pasada temporada | Foto: NHL.com

El portero de la República Checa Petr Mrazek llegó a acuerdo con los Hurricanes por un año y un salario de 1,5 millones de dólares.

Mrazek de 26 años se convirtió en Agente Libre tras finalizar contrato con los Philadelphia Flyers, donde llegó traspasado de Detroit Red Wings la pasada temporada a cambio de la selección de cuarta Ronda del Draft. La pasada temporada logró en ambas etapas un total de 14-16-6, con un promedio de 3,03 goles en contra, un porcentaje de paradas de 0.902% y cuatro porterías a cero (Shutout) en 39 partidos (de los cuales, 34 partidos como titular). Los Red Wings seleccionaron al checo en la selección 141 en la quinta Ronda del Draft de 2010 y donde ha pasado toda su carrera hasta que fue traspasado la pasada temporada. En toda su trayectoria en la NHL ha conseguido una marca de 78-64-23, con un promedio de 2,66 goles en contra, un porcentaje de 0,911% y 14 puertas a cero en 183 partidos en Liga (160 como titular). En Playoffs ha conseguido una marca de 4-6, con un promedio de 1.98 goles en contra, un porcentaje de paradas de 0,927% y tres puertas a cero en 11 partidos.

El Manager de los Canes Don Wadell se refirió a la llegada de Mrazek a Raleigh: “Petr aporta mucha experiencia para ser un portero joven. Esperamos tener una competencia saludable para el arranque de la temporada este otoño".

El checo competirá por la titularidad de la portería de los Hurricanes con Scott Darling, que consiguió la temporada pasada 13-21-7, un promedio de goles en contra de 3,18% y un porcentaje de paradas de 0,888% en 43 partidos (40 como titular). Dos porteros y un puesto de titular tras quedar la portería huérfana de portero titular al confirmarse la marcha de Cam Ward a los Chicago Blackhawks.