La  hora de la reconstrucción de los Canadiens

Los Montreal Canadiens pincharon hueso la pasada temporada 2017-2018 para desilusión de sus aficionados. Tras proclamarse campeones de la División Atlántica hace dos años, muchos de los aficionados esperaban que la pasada campaña regresasen a los Playoffs, pero finalmente no sucedió. Ahora parece que el equipo ha tomado un camino diferente.

La pasada temporada los Habs intentaron mejorar, sin reconstrucción ni reajustes en la plantilla. Ello hizo que la campaña pasada fuese un completo desastre, pero parece que por lo visto en esta Offseason para afrontar la próxima temporada, parece que el camino elegido es la reconstrucción.

El Manager General Marc Bergevin no habló ante los medios de comunicación el pasado domingo, pero lo que no se puede negar es la situación actual del equipo canadiense. La situación es la que es, no fue bien el año pasado y no ha mejorado mucho este verano. Han recalado en el equipo en forma de traspaso el ala izquierda Max Domi,traspasado desde Arizona Coyotes a cambio de Alex Galchenyuk, el ala derecha Joel Armia, traspasado desde Winnipeg Jets a cambio del defensa Simon Bourque y el defensa Xavier Oullet que llegó libre. Pero estas adquisiciones no parecen que vayan a devolver a la cima a los Canadiens.

Claramente se habían lanzado a intentar firmar al delantero centro John Tavares, tras quedar libre de los New York Islanders, pero no estuvo interesado y se acabó marchando a los Toronto Maple Leafs. Lo intentaron también con el delantero centro ex de St. Louis Blues y Winnipeg Jets Paul Stastny, pero tampoco funcionó y acabó firmando por Las Vegas Golden Knights. Por ello actualmente los Habs tienen espacio en el tope salarial, pero no encuentran jugadores a los que firmar para completarlo.

Si hay algo positivo que destacar en la franquicia de Montreal, es que ha sabido abordar sus necesidades a largo plazo de delanteros centros tras haber Drafteado en el 2017 a Ryan Poehling y en 2018 a Jesperi Kotkaniemi. Por ello es probable que estos jugadores de aquí a un par de años puedan dar el salto a la NHL con el nivel esperado, por ello no hay prisa en los Habs.

Hay otras opiniones que han sugerido que esto no será una reconstrucción o una nueva forma de hacer las cosas hasta que se deshagan del portero Carey Price y del defensa Shea Weber, pero aún se puede hacer una reconstrucción con veteranos. Rodeando a los jugadores jóvenes con jugadores de calidad para guiarles a través de su experiencia y de una buena preparación. Además no significa que esos jugadores veteranos no puedan ser intercambiados en uno o dos años.

Los años venideros parece que serán interesantes en los Canadiens. Aunque con la mayoría de equipos de su división en aparente mejora parece que las próximas campañas serán escasas para la nación Habs, quizás a largo plazo dará sus frutos en forma de buenos resultados y éxitos deportivos para los Canadiens, para el disfrute y alegría de sus fans.