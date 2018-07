Pittsburgh Penguins fichan a Cullen y Johnson

Google Plus

En esta semana los Pittsburgh Penguins anunciaron dos movimientos para reforzarse, tanto a la ofensiva como a la defensiva, con los fichajes de el delantero Matt Cullen y el defensa Jack Johnson al firmar contratos con los jugadores por 1 y 5 años respectivamente.

Matt Cullen de regreso a Penguins

Después de haber sido transferido la temporada pasada a el equipo de su natal Minnesota, Matt Cullen y su familia habían planeado el terminar su carrera en casa y permanecer ahí. Dicen que la suerte no llama 2 veces así que en cuanto el 3 veces campeón de Copa Stanley (2016 y 2017 con Pittsburgh y en 2006 con Carolina) fue contactado para regresar a Pittsburgh por una temporada más para intentar llevar al equipo de la "Ciudad del Acero" de vuelta a la Final de NHL, no lo pensó dos veces.

El domingo primero de Julio firmó contrato con valor de $650,000 dólares por un año con los Pittsburgh Penguins.

"Estoy muy emocionado de poder estar vuelta," declaró Cullen en el sitio web de los Penguins. "A mi edad es una gran oportunidad el poder regresar e intentar una vez más el alcanzar la Copa con este equipo."

El delantero de 41 años obtuvo 22 puntos (11 goles y 11 asistencias) en 79 juegos disputados en la temporada y 2 puntos (1 gol y 1 asistencia) en postemporada con el Minnesota Wild.

"Si lo tomas con filosofía, realmente solo se vive una vez." "Si se te presenta una oportunidad como esta a los 41 años de edad, con 3 hijos que aman el hockey y lo que teníamos en Pittsburgh, junto con una esposa que te apoya, lo consideramos una vez más como una oportunidad demasiado buena como para dejarla ir."

En 1996, los Anaheim Ducks seleccionaron a Cullen en la segunda ronda (35 general) del Draft de NHL. Actualmente cuenta con 711 puntos (259 goles y 452 asistencias) en 1,445 juegos de NHL con el Wild, Penguins, Nashville Predators, Carolina Hurricanes, Ottawa Senators, New York Rangers, Florida Panthers y Anaheim Ducks, junto con 58 puntos (19 goles y 39 asistencias) en 128 juegos de postemporada.

Jack Johnson firma por 5 años con Pittsburgh

El domingo pasado el defensa de 31 años firmó contrato por 5 años con valor de $16.25 millones de dólares y con un promedio anual de $3.25 millones con los Pittsburgh Penguins, quienes se estuvieron preparando para poder adquirirlo al liberar espacio salarial al traspasar el pasado 27 de Junio a Conor Sheary y Matt Hunwick a los Buffalo Sabres por una selección condicional en el Draft de NHL de 2019.

"Me siento muy afortunado de tener la oportunidad de estar aquí, de ser un Pittsburgh Penguin." "Me pareció un ajuste perfecto en todas las maneras posibles," declaró Johnson. "Siempre he deseado ser parte de un equipo con mentalidad ganadora y de un lugar donde las expectativas de victorias son tan elevadas como es en Pittsburgh."

Johnson obtuvo 11 puntos en tres goles y ocho asistencias la temporada pasada después de haber conseguido 23 puntos en 5 goles y 18 asistencias un año anterior, ambos con los Blue Jackets. Fue jugador de relevo durante la postemporada y no vio tiempo en el hielo en los seis juegos que disputó Columbus.

En Enero, Johnson solicitó el ser traspasado, en parte intentando obtener un mejor posicionamiento para cuando se convirtiera en agente libre restringido, pero también argumentando la poca participación y el tiempo reducido de juego en el equipo de las "Casacas Azules".

En 2005 Jack Johnson fue seleccionado por los Carolina Huricanes como tercer lugar general en la primera ronda del Draft de NHL, 2 lugares después de Sidney Crosby. El 29 de Septiembre de 2006 fue traspasado a Los Angeles Kings con quienes permaneció hasta el 23 de Febrero de 2012, fecha en la que fuera adquirido por Columbus. Johnson cuenta con 278 puntos (66 goles y 212 asistencias) en 788 partidos, y 21 puntos (5 goles y 16 asistencias) en 23 juegos de postemporada con los Blue Jackets y Los Angeles Kings.