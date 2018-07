Barzal ansioso por tomar el mando del center de los Isles

Google Plus

El canadiense Mathew Barzal de 21 años, está ansioso por ponerse a los mandos del centro del ataque de los New york Islanders y ser el centro número uno tras la marcha de John Tavares.

Tavares se convirtió en Agente Libre el pasado 1 de julio y firmó con los Toronto Maple Leafs un contrato de siete años y 77 millones de dólares. Tras ello Barzal, en declaraciones a Newsday, dijo que habló con el nuevo entrenador de los Islanders Barry Troz sobre sus nuevas responsabilidades tras la marcha de Tavares: “Dijo que mi segundo año sería diferente. Que tendré más atención y, sin John, se ampliará. Estoy entusiasmado con eso, eso es ser competitivo. Lo tomo más como un cumplido y como una muestra de respeto".

El canadiense lideró a los Isles la pasada temporada con 85 puntos (22 goles y 63 asistencias, consiguiendo el Trofeo Calder al Rookie del año en la NHL. Fue la primera vez desde la temporada 2013-2014 que Tavares, con 84 puntos (37 goles y 47 asistencias), no lideró al equipo de New York en anotaciones.

El ala izquierda Matt Martin regresó a los Isles el pasado 3 de julio tras dos temporadas en Toronto Maple Leafs, con quien firmó el 1 de julio de 2016 al convertirse en Agente Libre sin Restricciones y que coincidió con Tavares en el equipo de New York durante siete temporadas, dijo sobre sobre Barzal: “Barzal es un talento de alto nivel, eso es seguro. No quiero decir que esté feliz con que John se vaya, estoy seguro de que no es ese tipo de hombre. Pero tiene un chip en el hombro y creo que cree que puede ser uno de los mejores jugadores de la Liga, y tendrá que desempeñar un papel más importante para hacer algo como eso".

El que también se refirió a la nueva situación de Barzal, fue el nuevo entrenador de los Islanders, Barry Troz. En palabra a SiriusXM NHL Network Radio dijo que ve a Barzal como un “elemento básico”: “He hablado con todos los jugadores sobre lo que espero y estamos haciendo buenos progresos. Lo que ha sido una bendición fue que, cuando John tomó su decisión, los jugadores me enviaron mensajes de texto diciendo que vamos a estar bien. Ese es un gran paso para cualquier organización en el futuro. Creo que estamos yendo en la dirección correcta. Sé que es un gran golpe pero somos un equipo joven y el futuro es realmente brillante para los Islanders. Estamos a la vuelta de la esquina de hacer algo grandioso".

Por todo lo leído y oído de jugadores y entrenador de los Islanders, está claro que Barzal va a tener un gran peso en los nuevos Islanders Post Tavares. Que cuenta con la confianza del entrenador, de los compañeros y del propio Mathew está dispuesto a recoger el guante y ansioso por tomar el número uno del centro del ataque de los Islanders para llevar de nuevo al equipo de New York a los éxitos deportivos y convertirse en uno de los mejores jugadores de la liga.