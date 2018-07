Kucherov firma extensión por ocho años con Tampa Bay

Los Tampa Bay Lightning aseguraron al artillero Nikita Kucherov por ocho años más en el equipo de Florida después de que el ruso firmara el contrato de 76 millones de dólares, que significarán 9.5$ millones anuales para el jugador que viste la dorsal 86 en Tampa. "Definitivamente enorme para mí y para mi familia", dijo Kucherov. "Estar a largo plazo aquí y no tener que pensar en el contrato y esas cosas durante la temporada ... Estoy feliz de estar aquí. Estoy feliz de estar en Tampa. Tenemos una buena oportunidad de ganar la Stanley Cup y esa es la razón por la que me gusta Tampa. "Me encanta vivir aquí. Hay un buen clima ... No pensé dos veces cuando tuve la oportunidad de firmar".



El gerente general de los Lightning, Steve Yzerman, dijo que el mejor resultado fue adelantarse a renovar a Kucherov.

Yzerman mantiene un equipo sólido y con figuras de peso en el equipo, conservando así una escuadra considerada como una de las más fuertes de la liga y candidata a ganar la Stanley Cup "Mi idea es que tengamos la oportunidad de abrir negociaciones después del 1 de julio del último año de sus contratos, sentémonos con los jugadores y sus agentes y veamos si podemos hacer algo temprano", dijo Yzerman. "Desde la perspectiva de un jugador, creo que alivia su mente y puede planificar su futuro un poco y a establecerse mejor. Desde la perspectiva de equipo, nos ayuda a avanzar sabiendo los números de tope salarial de los jugadores, conociendo el compromiso tenemos que tomar otras decisiones en consecuencia".

Yzerman ha hecho un trabajo magistral en Tampa navegando las complicadas aguas que amarran sus piezas principales, mientras que hace algunas adiciones y sigue manteniendo a los Bolts no solo como un equipo de playoffs sino como un contendiente de la Stanley Cup.

Productividad de Kucherov de gran importancia en Tampa

Kucherov fue tercero en la NHL la temporada pasada con 100 puntos (39 goles, 61 asistencias) y fue llamado a participar en el All-Star. También tuvo 17 puntos (siete goles, 10 asistencias) en 17 juegos de la playoffs para ayudar a los Lightning a llegar a la final de la Conferencia Este.

Sus 100 puntos fueron parte de su mejor marca personal en la NHL y sus 39 goles fueron segundos a los 40 que anotó en 2016-17. Sus 79 goles las últimas dos temporadas son terceros en la NHL detrás del alero de los Washington Capitals, Alex Ovechkin (82) y el alero de los Jets de Winnipeg, Patrik Laine (80). Sus 185 puntos en las últimas dos temporadas son segundos superado solamente por Connor McDavid (Edmonton Oilers) (208).

El acuerdo mantiene abierta la ventanilla del título para Tampa Bay, que no ganó una Stanley Cup desde 2004 (única Stanley Cup en su palmarés), y que cayó ante los Washington Capitals la temporada pasada en las Finales de la Conferencia Este en siete encuentros.