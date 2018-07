Los Ducks se refuerzan en defensa con Schenn y Sustr

Google Plus

Los Anaheim Ducks se quedaron fuera en los recientes playoffs en la primera ronda contra los San Jose Sharks. Pero el equipo sigue sin poder llegar a otra final de Stanley Cup. En 2017 pudieron romper la maldición de perder juegos 7 de series de postemporada en el Honda Center. Esa victoria de segunda ronda contra los Edmonton Oilers fue importante pero no terminó en una victoria en la Final de la Conferencia.

El equipo sigue teniendo sus piezas clave como los centros Ryan Getzlaf o Ryan Kesler. O los wingers goleadores de las dos primeras líneas como Corey Perry o Jakob Silfverberg. Pero en defensa el equipo se ha hecho más viejo o con lesiones recurrentes. Cam Fowler dejó sólo en la segunda línea por gran parte de la campaña a Brandon Montour. Es por eso que se necesitaban reforzar con dos blue liners como Luke Schenn de los Arizona Coyotes o el checo Andrej Sustr del Tampa Bay Lightning.

Los Ducks necesitaban reforzar la defensiva tras su pésima serie de playoff contra los Sharks

Por primera vez en 6 años, los Ducks perdieron la División Pacífica en la Conferencia Oeste. El surgimiento sorprendente de los Vegas Golden Knights les quitó ese privilegio. Los Ducks traen a Luke Schenn de los Coyotes tras permitir 16 goles contra los Sharks en los playoffs. Un rival directo de siempre dentro de la división.

Luke Schenn aporta profundidad y tamaño para ser un gran blue liner. El pick 5 del draft en el 2008 se va a Anaheim por un año. Schenn es de esos defensas grandes que ayudan a hacer checks y a bloquear disparos. Una filosofía que es más parte del juego desde hace varios años. Ya no tantas anotaciones porque los defensas cierran muchos carriles de disparo. Schenn jugó bien con los Coyotes cuando estuvo sano; jugar con uno de los mejores defensas del juego (Oliver Ekmann-Larsson) le ayudó mucho. Veremos si no fue un producto de esto o puede hacerlo con otros blue liners a lado. Andrej Sustr llega de Tampa Bay también para aportar profundidad. En Tampa Bay ya no tenía cupo.

Con Gibbons los Ducks ganan velocidad

Los Anaheim Ducks son un equipo pesado y eso lo necesitan para poder hacer frente a equipos físicos como los San Jose Sharks. Pero con el ex Devil, Brian Gibbons, adquieren un par de skates para ser más vertiginosos en ataque.

Gibbons tuvo una gran primera mitad de campaña en el rubro de goles. Gibbons tuvo 12 goles hasta Diciembre con New Jersey, pero después de eso no anotó. Su gran química con Adam Henrique fue palpable y es algo que podrían replicar en los Ducks. Henrique ya está con los Ducks y los dos podrían coincidir en la tercera línea.