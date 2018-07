Connor Hellebuyck, con los Jets seis años más

Google Plus

Dos semanas después de que se abriera la agencia libre, por fin Winnipeg Jets y Connor Hellebuyck han llegado a un acuerdo para que el estadounidense de 25 años siga vistiendo seis años más el jersey de los de Manitoba.

En ese periodo, el jugador obtendrá 37 millones de dólares, con un impacto anual sobre el límite salarial del equipo de aproximadamente 6,2 millones. Un sueldo que lo convierte en el sexto portero mejor pagado de la liga, una entrada en la élite con todas las de la ley.

Y es que la 2017-18 ha sido la temporada de la confirmación de lo que ya se intuía, en los 67 partidos de temporada regular, estableciendo récords para la franquicia en número de victorias (44), cerrojazos (6) y porcentaje de paradas (0,924). Una actuación reconocida por la liga con su candidatura al Trofeo Vezina 2018.

Un acuerdo nada fácil

No se presentaba sencilla la agencia libre y la pretemporada para Kevin Cheveldayoff, el gerente general de los Jets, no porque no tuviera los objetivos claros con Hellebuyck y Stastny en el punto de mira, sino porque el estricto límite salarial de la NHL ponía palos en las ruedas a esas negociaciones.

El poco margen de maniobra con el que contaba la gerencia al comienzo de la agencia libre, pudo influir en que Paul Stastny decidiera asegurar pronto su porvenir deportivo y económico con los Vegas Golden Knights.

En principio, esta circunstancia debería haber allanado el acuerdo con el otro objetivo del equipo, pero el alivio en el límite salarial que suponía la no continuidad de Statsny, también sirvió para que Hellebuyck se hiciera fuerte en sus posiciones, sabiendo que el equipo no se podía permitir la salida de otro jugador clave.

La prolongación de las negociaciones llevó a la solicitud de una audiencia de arbitraje, que finalmente no tendrá lugar tras la firma del acuerdo y que permitirá a Hellebuyck seguir con la franquicia que optó por él en el draft, con un sueldo acorde a lo demostrado en el hielo y a los Jets les permite cerrar una posición clave para cualquier equipo que opte a la Stanley Cup como es la de portero titular.