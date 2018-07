Chelios dice adiós a Detroit

Este jueve, Chris Chelios anunció su retiro como embajador de la franquicia de Detroit para poder estar más cerca de su familia en su natal Illinois.

"Quisiera agradecer a todos en la organización de los Red Wings, empezando por la familia Ilitch: Sra Ilitch, Chris Ilitch, y, por supuesto, al finado Sr. I (Mike Ilitch)," declaró Chelios. "Hay una razón por la que los red Wings son tan venerados alrededor de la National Hockey League, y esta empieza desde la cima con los propietarios de la franquicia. La dedicación y pasión de la familia Ilitch, tanto para los Red Wings como para la ciudad de Detroit es insuperable."

"A su vez, quisiera agradecer personalmente a Ken Holland, gerente general de Detroit, por todo lo que ha hecho por mi. He aprendido mucho de él, tanto como jugador como en el tiempo que he pasado en el lado administrativo del equipo. Ken es un gerente general de talla mundial, como amigo y mentor es aún mejor. No me cabe duda que los Red Wings volverán a ser contendientes de Copa Stanley en un futuro cercano."

Chelios jugó para los Red Wings durante una década (1999-2009) y les ayudó a conquistar la Copa Stanley en 2002 y 2008. En 2010 se retiró del hielo y fue director asistente durante 2014-16.

El veterano de 56 años de edad acumuló en su carrera un total de 948 puntos (185 goles y 763 asistencias) en 1,651 juegos de temporada regular y 144 puntos (31 goles y 113 asistencias) en 266 juegos disputados en postemporada de Copa Stanley durante su trayectoria con los Montreal Canadiens, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings y Atlanta Thrashers.

La llegada de Chelios a Detroit

El 23 de Marzo de 1999 los Red Wings adquirieron a Chelios, defensa y capitán de los Blackhawks, a cambio de Anders Eriksson y dos selecciones de primera ronda en los drafts de 1999 y 2001.

"Quisiera darles las gracias a los fanáticos en Detroit. Ustedes me adoptaron desde el primer día. Mi experiencia en Detroit fue muy divertida y ciertamente tuvimos muchos momentos inolvidables juntos." "He disfrutado completamente el ser parte de la organización de los Red Wings por los últimos 19 años," dijo Chelios. "Es cierto que en un principio fui escéptico del intercambio que en 1999 me trajo a Detroit. En esos tiempos, al ser de Chicago y jugador de los Blackhawks a la vez, despreciábamos a los equipos de Detroit de los noventas. Sin embargo, después del intercambio las cosas cambiaron rápidamente y empecé a sentirme como en casa. Fue una experiencia increíble el poder jugar en uno de los mejores equipos en la historia de la Liga, junto con algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos. Me considero realmente afortunado de haber podido ser parte de el equipo. Los campeonatos en 2002 y 2008 son definitivamente grandes hazañas, pero estoy agradecido de cada ocasión en la que he podido portar la Rueda Alada."

"Para mi, es una gran oportunidad el regresar a Chicago y el poder estar más cerca de la familia, y de mi madre en particular. En Febrero pasado empecé a considerarlo seriamente después del fallecimiento de mi padre. Ahora que todos mis hijos se han graduado, parece ser el momento idóneo para que mi esposa Tracee y yo nos mudemos."

El primero de Julio, el defensa Jake Chelios, hijo de Chris, firmó contrato por un año con los Detroit Red Wings después de jugar tres temporadas con Charlotte de la Liga Americana de Hockey (AHL).