Khudobin, estabilidad detrás de Bishop  en los Stars

Google Plus

Los Dallas Stars han llegado a un acuerdo con el veterano portero suplente Anton Khudobin, el contrato se ha firmado en unos términos bastante razonables en cuanto al impacto sobre el tope salarial del equipo, que será de dos millones y medio por temporada.

Khudobin acaba de terminar su segunda andadura con Boston, a pesar de haber mostrado cierto interés en continuar jugando para el equipo de Massachusetts. En estas dos temporadas con los Bruins no comenzó demasiado bien en su primer año, aunque consiguió revertir la situación al final de la temporada regular, y comenzó de manera brillante su segundo año, provocando incluso ciertos rumores sobre la suplencia de Rask. Cassidy no pareció plantearse la sustitución en ningún momento, pero no se puede negar que el equipo jugó a muy bien nivel con él bajo palos.

Durante la temporada Khudobin terminó con 2,56 goles en contra y un 91,3 como porcentaje de paradas, demostrando que puede ser un valioso sustituto para un equipo que busque dar descanso a su titular de forma habitual. Ha sido capaz de jugar una temporada de más de treinta partidos, con un rendimiento muy elevado. Todo esto le ha llevado a convertirse en uno de los mejores suplentes de la competición, y ahora recibe un contrato que le equipara a ese nivel adquirido con su juego.

Dallas tenía la necesidad urgente de un suplente para Ben Bishop, y este nuevo contrato adquiere sentido cuando recordamos los problemas con las lesiones que suelen aparecer varias veces por temporada en su portero titular. Cuando está completamente sano, Bishop está entre la élite de porteros NHL, o al menos entre los mejores.

El contrato de Khudobin no es malo para el equipo, de hecho está en la línea de lo que muchos porteros suplentes están pidiendo y consiguiendo esta temporada, pero quedan pocas dudas que no sería una inversión prioritaria si estuvieran en la certeza que Bishop pudiera jugar una temporada por encima de los 65 partidos. La cuestión de la salud de Bishop lleva siendo una preocupación durante tiempo, lo que les ha forzado a invertir en un suplente de plenas garantías, que por un lado pueda dar más descanso al titular, y por otro, esté listo para asumir un papel mayor en caso de lesión.

Tal y como están las cosas, los Stars parecen un equipo joven y prometedor, en mitad del proceso de reconstrucción, que buscan reemplazo a los minutos que hasta ahora ha tenido el finlandés Kari Lehtonen. Lo curioso es que ciertos rumores apuntaban a que Lehtonen seguiría la dirección contraria, destino a Boston, para sustituir a Khudobin, aunque esa opción se ha cerrado, puesto que los Bruins acaban de contratar al antiguo portero de los Islanders, Jaroslav Halak, como sustituto de Rask.

Lehtonen, casi con total seguridad, no volverá a Dallas por ahora, ya con Khudobin en nómina, terminando así una larga relación entre ambas partes, que se inició la temporada 2009/2010.