Anaheim presenta su jersey alternativo basado en los Mighty Ducks

Es verano y en la NHL a parte de firmas, renovaciones y mucho tiempo libre también hay momentos para presentar, si es el caso, nuevos uniformes o logos. Esta vez han sido los Anaheim Ducks los encargados de sacar a lucir su nuevo diseño alternativo, se trata de una combinación de la 'zamarra' original con el logo de Disney y la actualidad.

El escudo de los 'Patos poderosos' vuelve a escena de una forma impactante Los colores verde, negro y morado dominan el jersey, añadiendo la última tecnología en materiales de Adidas y el logo principal en los hombros, a diferencia de la original de hace 25 años. Claro está que la presentación es ha modo de conmemoración de dicha fecha, celebrando un cuarto de siglo desde su entrada a la NHL. Con el anuncio llegaban ya las primeras reacciones, como siempre de todo tipo, pero en general ganan las de carácter positivo, algo que de ir a más podría ir en la línea de volver al antiguo nombre y vestimenta (si fuera posible).

Un inicio marcado por las películas de Disney

La franquicia utilizó la tirada de las películas de Disney (Somos los mejores en España) para promocionarse de forma notable en sus inicios, aunque los más puristas del mundo del hockey no veían con buenos ojos el nombre 'infantilizado' del equipo y su relación con los cines, rápidamente fue un fenómeno de ventas, impulsando su rumbo fuera del hielo. Bajo el nombre de Mighty Ducks of Anaheim llegaron a una final, perdiendo con los New Jersey Devils, más tarde con la salida de Disney y la entrada de los nuevos propietarios y sin el ya mítico 'Mighty' en el nombre, ganarían su única Stanley Cup.