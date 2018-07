La vuelta de los terceros jerseys

Google Plus

Una de las consecuencias de la transición en el cambio de uniformes de Reebok a Adidas, fue la desaparición de los terceros uniformes, la firma alemana tenía trabajo de sobra con preparar los diseños como locales o visitantes, más toda la ropa de entrenamiento, trabajo y paseo y los obvió de su catálogo la temporada pasada.

Ya pasado un año y con los deberes principales hechos, los departamentos de marketing de los equipos y la firma deportiva han puesto manos a la obra y ya incluso podemos disfrutar de la visión de algunos de ellos.

Arizona Coyotes y Carolina Hurricanes fueron los primeros en anunciar sus terceros uniformes, el pasado fin de semana fueron los Anaheim Ducks los que presentaron el uniforme que celebrará el 25 aniversario de la franquicia.

Una opción no para todos

No se espera que todas las franquicias saquen esta prenda, incluso algunas como Toronto Maple Leafs seguramente utilicen el uniforme de los antiguos St. Pats solamente el día de San Patricio. Los rumores de que Chicago Blackhawks podría volver a sacar un uniforme negro se han diluido bastante.

A día de hoy las franquicias de las que se espera un tercer diseño serían 19 de las 31 participantes en la liga, de las que las tres ya mencionadas anteriormente ya sabemos sus diseños, las que quedan a la espera serian:

- Calgary Flames

- Colorado Avalanche

- Columbus Blue Jackets

- Edmonton Oilers

- Los Angeles Kings

- New Jersey Devils

- New York Islanders

- Philadelphia Flyers

- Pittsburgh Penguins

- San Jose Sharks

- St. Louis Blues

- Tampa Bay Lightning

- Toronto Maple Leafs (solo para el día de San Patricio)

- Vancouver Canucks

- Washington Capitals

- Winnipeg Jets

Uniformes para todos los gustos

Hasta 1995 los equipos solo disponían de dos uniformes dentro de la tradición del deporte norteamericano, para jugar en casa y fuera independientemente de la coincidencia o no de colores, el factor fundamental para el cambio de colores en el deporte europeo.

La mejora en las técnicas de fabricación fueron la primera clave para la creación de estos jerseys, ya que hasta entonces solo se permitía la inclusión de colores sencillos, sin degradados, y las nuevas técnicas permitían más gamas y estampados lo que unido a la desbordante imaginación del diseño de los años 90, por llamarla de un modo elegante, dio lugar a jerseys que quedarán para siempre en la retina de los aficionados.

El "Burger King Jersey" de Los Angeles no causó furor en los fans Foto: Michael Tweed/AP Photo

No solo en el estampado, la posibilidad de la confección en masa y el progreso de las técnicas de marketing hicieron que llegaran al hockey para quedarse.

Aún así no todos los equipos han sucumbido a su implantación, si obviamos los uniformes para los eventos en estadios, Montreal Canadiens, New Jersey Devils y Detroit Red Wings no han vestido nunca un uniforme fuera de los dos tradicionales.