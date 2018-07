Zetterberg no ha dicho aún a los Red Wings si seguirá jugando la próxima temporada

Henrik Zetterberg no ha determinado si continuará con su carrera en la NHL, según declaró el entrenador de los Detroit Red Wings, Jeff Blashill, el pasado domingo 22 de julio al diario local Detroit Free Press: "En este momento, no he escuchado nada de Henrik que diga si va a jugar o no. Lo mejor de Henrik es lo sano que está Henrik, sé que pasó toda la segunda mitad de la temporada pasada sin practicar debido a su espalda. Es el mejor guerrero, uno de los mejores con los que he estado, y sigue siendo un buen jugador, pero eso sigue desgastando tu cuerpo, así que creo que está en el proceso de deliberar como está su espalda. Y solo Henrik puede responder eso y estoy seguro que lo hará viniendo al campus de entrenamiento".

Las especulaciones en este fin de temporada han puesto en duda el regreso de Zetterberg para su decimosexta temporada de la NHL. El alero de 37 años tiene un problema persistente en la espalda, pero no se ha perdido ni un partido en las últimas tres temporadas. Su espalda ha estado lo suficientemente saludable como para participar en una ronda de golf en Trump International Golf Links en Aberdeen, Escocia, junto con Erik Karlsson, defensa de Ottawa Senators, y Dan Cleary, director de desarrollo de jugadores de los Red Wings. Karlsson publicó una foto de su grupo en su cuenta de Instagram el 10 de julio.

El gerente general Ken Holland, en la página sitio web Red Wings el 1 de julio, declaraba que esperaba que Zetterberg juegue esta temporada: "La última vez que hablé con él, creo que planea jugar", dijo Holland. "Obviamente, su espalda va a determinar si puede o no puede.¿Tengo una luz verde clara? No, no sé si tengo una luz verde clara".

Zetterberg, capitán de los Red Wings, logró 56 puntos (11 goles, 45 asistencias) la temporada pasada, segundo en Detroit tras el alero Dylan Larkin (63 puntos). Zetterberg dijo que antes de que finalizara la temporada pasada esperaba regresar y no ha dicho que esos planes hayan cambiado. "Para mí va a ser lo mismo que he estado haciendo en los últimos años", dijo Zetterberg el 3 de abril. "Trataré de tener un buen verano, trabajar en mi salud, y ojalá pueda volver y ser mejor", comentó. El jugador tiene 960 puntos (337 goles, 623 asistencias) en 1,082 partidos con los Red Wings y 120 puntos (57 goles, 63 asistencias) en 137 juegos de postemporada. Además, ganó el Conn Smythe Trophy como MVP de los playoffs en 2008 cuando ayudó a Detroit a ganar la Stanley Cup.

El capitán se sometió a una cirugía para reparar un disco lumbar roto en 2014, cuando no pudo continuar jugando para Suecia en los Juegos Olímpicos de Sochi. "Desde mi cirugía en la espalda, ese ha sido uno de los objetivos, poder jugar la mayor cantidad de partidos posible. Pero de la misma manera, quieres poder hacer algo también. No solo quieres ponerte los patines. Quieres poder producir y ayudar a tu equipo", explicó.

Detroit no ha llegado a los playoffs de la Stanley Cup en las últimas dos temporadas y no ha ganado una serie desde 2012-13. "No es divertido perder, pero aún me divierto mucho jugando al hockey y rodeado de este grupo de muchachos", dijo Zetterberg en abril. "Obviamente, sería mucho más divertido si jugáramos los playoff. En la toma de decisiones, no creo que eso tenga nada que ver. La salud es la clave. Si no soy saludable , se acabó", apuntó.