Los New York Islanders llegan a un acuerdo con Brock Nelson

Google Plus

El jugador centro de los New York Islanders evitó ir a arbitraje y firmó un nuevo contrato de un año con los isleños. Brock Nelson se convirtió en agente libre restringido el pasado 1 de Julio comenzando así negociaciones con la organización, y a pesar de contar con una audición de arbitraje para el 3 de Agosto, al final lograron un acuerdo y el jugador de 26 años firmó un contrato de 4 millones 250 mil dólares para la próxima temporada.

El contrato tiene una duración de un año que al finalizar convertiría a Nelson en agente libre no restringido, cediéndole la oportunidad de negociar con otros equipos en Julio del 2019 si los New York Islanders no logran negociar una extensión para él. De igual manera, la organización deberá negociar extensiones con un considerable número de jugadores, entre ellos Jordan Eberle, Anders Lee, Valtteri Filppula y Robin Lehner.

Brock Nelson fue elegido en primera ronda del Draft de 2010 y se convirtió en un jugador bastante constante durante sus últimas cuatro temporadas en la NHL, logrando un máximo de 26 goles en 2015-16 y un mínimo de 19 goles en la temporada que acaba de culminar. A pesar de haber tenido una de las peores temporadas de su carrera, eso no evitó que el jugador lograra un aumento de alrededor de 2 millones de dólares. En 398 partidos jugados en la liga, Nelson ha producido 99 goles y 89 asistencias para un total de 188 puntos.

Nuevas oportunidades sin Tavares

Desde 2014 Nelson solo ha dejado de jugar dos partidos y durante la próxima temporada se espera que cuente con más tiempo en el hielo. La partida de John Tavares le ofrece una gran oportunidad para demostrar que puede ser un centro de primera o segunda linea, siendo posible que logre consolidar mejores números. En conjunto con Josh Bailey y tras Mathew Barzal está es la temporada en la que debe convertirse en pieza fundamental para la ofensiva de New York, y si se va a la agencia libre, quizás lograr un nuevo gran aumento para el resto de su carrera.