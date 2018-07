Patrick Maroon ficha por los St. Louis Blues

Google Plus

Patrick Maroon es ese perfil de jugador NHL que no está cerca siquiera de los focos de las estrellas de la liga, pero que su labor, aunque no sea destacable para el gran público, es importante para un buen equipo con aspiraciones a llegar lejos en la temporada. Patrick Maroon no es una estrella, pero a muchos entrenadores les encantaría tener ese perfil de jugador en plantilla. Su juego se basa en la lucha y en el esfuerzo, pero sin dejar de lado la calidad que puede aportar en temporadas donde este jugador se entona.

Para ejemplo de que Patrick Maroon es un jugador no sólo de trabajo oscuro, de juego físico en momentos importantes de los partidos, ahí están sus 27 goles el año pasado con los Edmonton Oilers en la que es hasta el momento su mejor temporada y la nada desdeñable cifra de 42 puntos, su segunda mejor marca de anotación solo superada por la de este año entre Edmonton y New Jersey, que combinó ambas actuaciones para 43 puntos, pero con muchos menos goles.

Pues bien, Patrick Maroon no ha estado después de finalizar su breve etapa con los New Jersey Devils, demasiado tiempo en el paro para los jugadores la agencia libre. Ahora ha encontrado un nuevo hogar, además en un proyecto que en teoría está llamado a ser importante, acompañando a jugadores importantes como Vladimir Tarasenko, Jaden Schwartz y veteranos de la talla de Jay Bouwmeester o Alex Steen. Es un proyecto que está en las puertas de una Final de Conferencia en el exigente Oeste y, con lo abierta que está la liga, quizás este sea el año en que los de Missouri puedan lograr alcanzar metas más altas que en los anteriores.

Patrick Maroon vuelve a casa

Aparte de los aspectos puramente deportivos o económicos, que en este caso no supone un contrato demasiado alto para lo que se puede llegar a firmar en la NHL, Patrick Maroon ha elegido fichar por los St. Louis Blues por un tema también emocional. Pese a que estos hechos en ligas tan profesionalizadas no suele verse desde hace muchas décadas, Patrick Maroon es nativo de la misma ciudad de St. Louis y desde luego habrá tenido que ver mucho para firmar aunque sea sólo para esta temporada.