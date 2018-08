Los Boston Bruins retirarán el número a Rick Middleton

Los Boston Bruins han decidido que el número 16 con el que Rick Middleton jugó para el equipo de Massachussets será retirado durante la noche del 29 de noviembre antes del partido que les enfrenta a los New York Islanders. El número 16 del delantero no ha sido usado durante las últimas cuatro temporadas, un anticipo de que su retirada iba a ser un hecho antes o después.

Undécimo jugador en ver retirado su número con los Bruins

Middleton se une a jugadores que han sido históricos en la liga. El total de jugadores que tienen su numero retirado con los Bruins son los siguientes: “Hitchman, No. 3, retired in 1934; Aubrey "Dit" Clapper, No. 5, 1947; Eddie Shore, No. 2, 1949; Milt Schmidt, No. 15, 1957; Bobby Orr, No. 4,, 1979; Johnny Bucyk, No. 9, 1980; Phil Esposito, No. 7, 1987; Ray Bourque, No. 77, 2001, Terry O'Reilly, No. 24, 2002; and Neely, No. 8, 2004.” (Vía NHL.com)

Middleton fue elegido en la primera ronda de 1973 con los New York Rangers pero sólo duró 2 años en la franquicia neoyorquina antes de convertirse en leyenda con los Boston Bruins, con los que llegó a disputar más de 100 partidos de playoffs y más de 1000 partidos de liga regular en los que sumó 448 goles y 540 asistencias para acabar su carrera con un total de 988 puntos. La gran carrera de Rick Middleton se ve disminuida por no lograr un trofeo de la Stanley Cup, pero fue el jugador franquicia de un equipo histórico como los Bruins durante más de un lustro, por lo que la retirada de su número ha sido avalada por el GM y el dueño de la franquicia.

Rick Middleton sigue ostentando algunos récords en Playoffs como el de más asistencias durante una serie de playoffs con 14 o el de más puntos en una serie con 19.