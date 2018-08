Últimos rumores sobre los agentes libres no restringidos aún libres en el mercado

Google Plus

Los managers de los equipos de la NHL van a tener que esforzarse para firmar con alguno de los agentes libres aún disponibles en el mercado, o estos bajar sus expectativas o bien jubilarse. Aquí una lista de los 10 agentes no restringidos más importantes que aún no han firmado:

1. Rick Nash. El ala derecha de 34 años no tiene claro si seguir jugando en la NHL. Una fuerte conmoción cerebral tras su fichaje estrella de mediados de temporada por los Bruins, proveniente de los Rangers, limitó mucho su participación y le ha causado gran preocupación. Hasta la fecha era el 16º jugador mejor pagado de la liga. Si desea seguir seguro que tendrá muchos pretendientes.

2. Luca Sbisa. Finalista de la Stanley Cup con los Golden Knights, no aceptó la renovación propuesta y es uno de los mejores defensores del mercado. De 28 años, su salario rondaría los cuatro millones anuales. Parece existir un gran interés por los Chicago Blackhawks.

3. Tobias Enstrom. Un sólido colaborador de la línea azul de Winnipeg cuando está sano, Enstrom no te sorprenderá con su ofensiva, pero mantiene los errores al mínimo. Solo participó en 43 juegos la temporada pasada, pero patinó más de 17 minutos por noche cuando estuvo disponible. El ex Jet de 33 años desea mantener viva su carrera en la NHL, pero tendrá opciones en el extranjero si no sale nada en América del Norte. Enstrom cambió de agente a finales de junio y ahora está representado por Dan Milstein y Keith McKittrick.

4. Mark Letestu. Con 33 años, Letestu aún podría producir más de 30 puntos dada la oportunidad. Flyers y Predators son los mejor posicionados.

5. Mike Cammalleri. Pese a sus 36 años Cammalleri aún jugó 65 partidos y logró 29 puntos la pasada campaña. Las piernas no están donde solían estar, pero Cammalleri es un delantero inteligente y versátil. El nuevo entrenador de los Avangard Omsk, Bob Hartley, ha expresado su interés en traer a Cammalleri al KHL. Los dos trabajaron juntos en Calgary.

6. Alexei Emelin. El defensa de 32 años tendrá que bajar su salario tras una mala campaña con los Predators, pero aún puede jugar 17-19 minutos por noche. Hay opciones de ir a la KHL si decide no luchar por un lugar NHL.

7. Kari Lehtonen. No le fue muy bien supliendo a Bishop en la portería de Dallas la última temporada, pese a ello es el mejor portero del mercado. El problema fundamental, su sueldo, casi seis millones anuales.

8. Nick Shore. El mejor delantero entre los menores de 30 años todavía está en el mercado, Shore podría servir como un buen pivote de cuarta línea para varios equipos. Con un promedio de 14 minutos en tiempo de hielo en 65 partidos la temporada pasada, Shore aportó 17 puntos.

9. Scott Hartnell. Con 36 años puede que le haya llegado la retirada, él mismo lo ha insinuado a lo largo del mes de julio. Sin embargo sus 13 goles y 23 puntos en la última campaña podría ser un buen añadido para cualquier plantilla, a bajo precio claro.

10. Benoit Pouliot. Las dos últimas decepcionantes campañas del ala izquierda de 31 años con Edmonton y en Buffalo han bajado mucho las expectativas sobre su juego. . Sin embargo logró 13 goles y 19 puntos la última campaña con casi 14 minutos por partido en un equipo muy limitado como son los Sabres.