Un vistazo al uniforme de los Golden Knights

Google Plus

El equipo de los Golden Knights de Las Vegas son toda una paradoja, empezando por el hecho de ser un equipo de hockey sobre hielo que juega en el desierto y por ser la primera gran franquicia deportiva con sede en la "ciudad del pecado." En años recientes, la NHL ha apostado por mercados que no son clásicos del deporte y, que para muchos, no inspiran gran confianza. Al no contar con ninguna franquicia de los cuatros grandes deportes de Norte América, el darle un equipo de hockey a Las Vegas parecía un gran riesgo para la Liga, sobre todo para una ciudad con gran competencia de eventos de entretenimiento ya establecidos.

Pero aún con todas estas circunstancias en contra, los Golden Knights han tenido un recibimiento muy positivo y con resultados que nadie hubiera podido imaginar, y mucho menos predecir. El equipo adoptó a la ciudad y la ciudad respondió en igual manera al equipo. El T-Mobile Arena está repleto cada noche que juegan y la venta de artículos del equipo han sido tan buenas que ha ayudado a elevar el tope salarial de la NHL.

En cuanto al desempeño que han tenido sobre el hielo, realmente lo hicieron en estilo propio de Las Vegas, los menospreciados Golden Knights dieron todo un espectáculo. En su primera temporada asombraron a propios y extraños, desafiando toda predicción y expectativa al imponer nuevos récords para una franquicia en su temporada inaugural, llegando hasta la tan añorada Final de Copa Stanley en contra de los Washington Capitals.

Pero retomando nuestro tema inicial hay que echar un vistazo a la estrategia de mercado que le da identidad al equipo, y esta es... los uniformes. Que no solo representan los colores del equipo y por la cual la gente identificará a sus jugadores, y seguidores, alrededor del mundo.

Uniforme de Local

Empezando a dar crédito donde es debido, el diseño del logo fue un gran acierto, los colores de la franquicia lo son también (al menos individualmente). El jersey de local tiene un buen balance en general, pero por alguna extraña razón, es un tanto aburrido.

¿Dónde están las luces, las lentejuelas, el exceso y lo extravagante? ¿No se supone que esto es Las Vegas?

El uso de la pequeña franja dorada en la base del jersey es un tanto aceptable, al menos usan el color llamado Vegas Gold, justo por encima de la, mucho mas gruesa, franja negra que le sigue. Las mangas son otra historia totalmente, empiezan con una base de negro seguidas por una franja dorada, la cual tiene un patrón bastante llamativo, y cierra con una delgada franja roja, para después volver al color gris de base del jersey. Para mí sigue siendo una gran duda el por que no se repite esta franja roja en otras partes del jersey y darle más presencia. Realmente parece un diseño fuera de balance y mal manejado, que me recuerda un poco a los Arizona Coyotes.

Lo peor en el diseño del jersey es quizás el color gris pizarra que usan de base. Este tono se ve deslavado y no le contribuye mucho al diseño en lo que pudiera ser una gran mezcla de colores. El logo es simple pero llamativo en una manera muy particular con el contraste de negro con dorado, el cual podría resaltar aún mas sobre una base del mismo tono de rojo que usan en las pequeñas franjas de las mangas. Y al combinarlo con tonos oscuros para el casco y guantes podría dar un contraste optimo y muy llamativo para el uniforme de local.

En definitiva es un mal diseño y selección en el uso de los colores, digamos que en este aspecto los Golden Knights apostaron y lo perdieron todo.

Uniforme de Visitante

Este uniforme repite muchas de las fallas cometidas en el de local, sobre todo lo inconsistente y asimétrico de las franjas. Sin embargo, el uso del blanco como color base, aunque es un estándar en la liga, es una gran mejora en comparación del gris. Le da mucho mejor apariencia al jersey, haciendo resaltar mas los logos y las franjas.

El uso de los pantalones negros realmente le da un gran contraste y si tan solo hubiera sido usado en el casco y guantes también, harían sentir al uniforme como un todo. Si pudiera aconsejar un cambio en este uniforme es el uso de los guantes blancos con tonos dorados, realmente saca de balance el esquema de los colores y lo hace palidecer.

En resumen, los jerseys de los Golden Knights son, técnicamente, "bien logrados". Tienen dos logos muy llamativos y una buena paleta de colores. El uso de franjas es innecesariamente asimétrico y ruidoso, aunque no es ofensivo a la vista. Tiene grandes logros con las texturas usadas en las franjas doradas de las mangas y el logo.

Tiene todos los elementos para lograr un diseño espectacular que pudiera ser apreciado por todos los fanáticos del hockey alrededor del mundo. Y aunque el uniforme de visitante es bastante decente, uno no puede dejar pasar por alto los fallos en el de local, que, por lo general, es el más representativo en todas las franquicias.