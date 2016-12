La NHL anuncia los planes del centenario, con grandes celebraciones

by NHL Public Relations @PR_NHL / NHL.com

La NHL quiere estar cerca de los fans por todo el ancho y largo territorio de EEUU y Canadá. Durante estos días y hasta finales de febrero, la liga va a organizar actos para homenajear el centenario de una liga, que a base de esfuerzo de todos sus miembros, de mejorar reglas y pese a la dura competencia en el mercado estadounidense en cuanto a oferta deportiva, ha conseguido hacerse un nombre.

Los actos festivos más llamativos comenzarán el día de año nuevo, cuando las antiguas estrellas del periodo 1917 hasta 1966 (mayoría de exjugadores pertenecientes a los Original Six) sean nombrados en los momentos previos del Winter Classic entre St Louis Blues y los Chicago Blackhawks en el estadio de los St Louis Cardinals de la MLB. Como dato curioso y para tener otra fecha preparada, el resto de estrellas seleccionadas entre las 100 mejores, serán elegidos el 27 de enero en los actos del All Star en Los Ángeles. Estos exjugadores son del periodo 1967 hasta la actualidad.

Si con la presentación de las 100 mejores leyendas de la NHL no fuera bastante, los camiones que recorren toda Norteamérica harán paradas en las ciudades con una franquicia NHL y los que quieran, podrán disfrutar de un pequeño tour a modo de museo ambulante en el que se mostrará la historia de la liga, con fotos, con vídeos y con pistas de hielo portátiles para que los fans puedan sentirse como un jugador por un día.

Las ciudades elegidas para este tour son las siguientes:

-Dec. 31 - Jan. 1: Toronto (Exhibition Stadium, Lot 2, as part of The PreGame at the Scotiabank NHL Centennial Classic™)

-Jan. 6-7: Arizona

-Jan. 12-14: Dallas

-Jan. 18-19: San Jose

-Jan. 21-23: Anaheim

-Jan. 26-29: Los Angeles (2017 NHL® All-Star)

-Feb. 3-5: St. Louis

-Feb. 11-12: Nashville

-Feb. 24-25: Pittsburgh