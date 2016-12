A rey muerto, rey puesto

Curtis Joseph, en sus últimos años con la franquicia de Toronto | NHL.com

Mucho se ha hablado últimamente en la NHL sobre el protagonismo que están cobrando los porteros suplentes dentro de la competición, o más bien, de lo mucho que están pasando a segundo plano porteros con un gran historial a sus espaldas, dejando paso a su “back up” bajo palos.

En concreto hace unos días se publicó un artículo en el que el titular rezaba “Henrik Lundqvist should be in goal for the Rangers” en la web oficial de la NHL, suscrito por el gran Dan Rosen. Y hace escasos días también se publicaba un artículo en VAVEL sobre la posible marcha de Marc-André Fleury (el portero de los Penguins) a pastos más verdes, en vista de que Matt Murray está desempeñando un gran papel desde que llegó a la franquicia.

Raanta apunta a sucesor de Lundqvist

Pues bien, dicho esto, hay varios puntos que analizar y los casos antes mencionados servirán de ejemplo. En el primero de los casos, el de los New York Rangers, nos encontramos en la tesitura de lidiar con un portero que ha sido el mejor en la última década desde los tiempos de Mike Richter, y con otro que está empezando a tener muchos minutos y los está aprovechando (y muy bien), Antti Raanta. En el caso del sueco, puede que se le protegiera en exceso frente a posibles críticas bajo el cobijo de unas grandes actuaciones, pero con el hándicap de que aún no ha conseguido llegar al objetivo que otros grandes sí que han conseguido: ayudar a su equipo a lograr la Stanley Cup.

Raanta | actualsportsnews.com

En un deporte como el hockey hielo, más aún en una competición de 82 partidos de liga regular y otros tantos de playoffs, lo que prima son las estadísticas y los resultados, en este caso, por muy bueno que sea Lundqvist, si en el banquillo hay un portero que está llamando a las puertas de la titularidad y consigue unos números como los que ha conseguido el finlandés Raanta en los últimos partidos (total de 8-2, con dos SO y un porcentaje de paradas del 94,1% frente a los 12-8, ningún SO y un porcentaje del 91,2% de Lundqvist), hay que darle la oportunidad a la savia nueva, ya que en estos casos los porteros más veteranos deben saber dejar paso a estas nuevas generaciones; en el pasado ha habido numerosos casos en los mismos Rangers, cuando Richter estaba llegando a sus últimos años, se vió como poco a poco Henrik Lundqvist empezaba a aparecer en escena; en New Jersey, cuando el más que reconocido Martin Brodeur (uno de los mejores portero de la historia de la NHL), tuvo que dejar paso a Corey Schneider, el cual lleva haciendo unos fantásticos números en la franquicia de los Devils; o sin ir más lejos, en las últimas temporadas hemos visto como Allen le quitaba el puesto al ya veterano Elliott, en los Blues de St. Louis.

Por suerte, en la NHL no existe tanto egocentrismo ni misticismos bajo palos, si un portero hace malos números, no va a seguir en esa posición por llamarse Brodeur o Roy, si no que aceptan su rol en el banquillo, o incluso jugando con los filiales de los equipos (Pavelec o Montoya han tenido que jugar con los equipos de la AHL de Winnipeg y Montreal, respectivamente); en este caso los porteros aprovechan las oportunidades, tanto en un caso como en el otro, ya que los que están disfrutando por primera vez de titularidades intentan hacer lo mejor en sus actuaciones (siempre hay excepciones, como es el caso del malogrado Malcolm Subban, que intentó con poco existo debutar con Boston), mientras que los que son “castigados” y juegan con los filiales aprovechan para subir el nivel y volver a disputar el puesto en el equipo de la NHL.

Murray se hace con la titularidad en Pittsburgh

Una vez analizado escuetamente el caso de Lunqvist, llega el turno de Fleury. En este caso, el dejar entrar en escena a una joven promesa como Matt Murray es mucho más sencillo; en primer lugar, Fleury (32 años), cuenta con un bagaje espectacular desde que debutara con la franquicia de Pittsburgh allá por el año 2003, y no sólo por los número que ha llegado a hacer, si no porque además cuenta con dos Stanley Cup en su haber; y en segundo lugar, el portero franco-canadiense podría buscar una franquicia menos exigente (se ha hablado de los futuros Vegas Golden Knights) donde finalizar su carrera como guardameta, a sabiendas de que deja el futuro de la portería de los Pens en manos (manos y guardas, no lo olvidemos) de uno de los porteros que está llamado a ser referencia en la NHL, tanto por sus números como por su innovador estilo de parar.

Murray | thechronicleherald.com

Con todo esto, lo que vengo a decir es que no hay que alarmarse en caso de que el portero estrella de un equipo esté comenzando a flaquear o a tener peores números que en pasadas campañas, para eso están los más que preparados “rookies”, los cuáles se encuentran más que dispuestos a aprovechar la oportunidad.