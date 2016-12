John Tortorella alcanza las 500 victorias como entrenador

John Tortorella dando instrucciones al frente de los Blue Jackets | Fuente: CBSsports.com

John Tortorella, actualmente dirigiendo a los Columbus Blue Jackets, cumplió en la noche de ayer las 500 victorias como entrenador, el primero nacido en los Estados Unidos que logra este hito. Fue en la prórroga en Vancouver ante los Canucks por 4-3, curiosamente, equipo del que fue despedido hace unos años. Precisamente, la franquicia de Ohio está siendo una de las revelaciones de esta temporada y es que, a día de hoy, los Blue Jackets están terceros en la división metropolitana con 44 puntos, a 3 del líder (New York Rangers) pero con 5 partidos menos.

Tortorella comenzó su andadura en los banquillos de la NHL en 1999, cuando fue contratado a mitad de temporada por los New York Rangers. No llegó a comenzar la siguiente campaña pero regresaría a la Gran Manzana en 2008 para estar cinco temporadas y acumular cuatro presencias en playoffs. Antes de ello, entrenó siete años en Tampa Bay a los Lightning, donde logró cuatro apariciones en playoffs y una Stanley Cup, la única hasta el momento como entrenador.

También pasó una campaña en Vancouver, donde una quinta posición en la división pacífica hizo que se despidiera rápidamente. Hasta los Blue Jackets. Es la segunda temporada de Tortorella al frente de Columbus y parece que, contra todo pronóstico, podría jugar playoffs y hacer un papel muy decente. La temporada pasada apenas dirigió al equipo 7 partidos y la directiva de Ohio ha confiado en él para liderar el proyecto actual y, con buen criterio, están acertando.

Según indican ya varios medios de comunicación estadounidenses, John Tortorella está haciendo muchos méritos para llevarse el ‘NHL Coach of The Year’ (Entrenador del año) y, claramente, no sería ninguna sorpresa. El técnico no le da mucho juego a este record pero alguno de sus jugadores como Nick Foligno declaró tras el partido de ayer que “aunque él diga que no significa nada, son muchas victorias”. Además, el capitán de los Blue Jackets también afirmó que “su carrera ha sido una montaña rusa… ha pasado por muchas cosas. Estamos muy felices de tenerlo aquí. Nos ha ayudado mucho a este grupo a seguir hacia delante. Es muy gratificante para todos los jugadores ver cómo consigue eso”.

Por el momento, temporada muy prometedora para Tortorella y su Blue Jackets. 500 y las que vendrán…