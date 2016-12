Erik Gudbranson baja indefinida por una lesión en la muñeca

Google Plus

Erik Gudbranson en un partido con los Canucks- Foto: www-nhl.eeesports.com

Según el comunicado del Manager General de los Vancouver Canucks Jim Benning “Erik sufrió una lesión en la muñeca esta temporada que afectó a la función de la misma, continuándose con un tratamiento y rehabilitación que no han mejorado la lesión. Por lo que los servicios médicos de los Canucks creen que la cirugía ofrecerá un mejor resultado a largo plazo, confiando en que su recuperación será completa.”

Por ello Gudbranson se someterá a cirugía en su muñeca para reparar la lesión de los ligamentos sin poder aportarse un calendario de vuelta, solo se proporcionará una línea del tiempo sobre la recuperación total después de la cirugía.

Benning dijo que "Erik tiene cualidades de liderazgo y una fuerte presencia física que podrían perderse, por ello es la mejor decisión para tener una carrera larga, productiva y saludable."

Erik Gudbranson es de Orleans, Ontario-Canadá, tiene 24 años, y llegó a la NHL seleccionado como 3º en el Draft de 2010 por los Florida Panthers y debutando en la temporada 2011-2012 contra los New York Islanders. Realizó su primer punto en la NHL con 1 asistencia ante Los Ángeles Kings el 02/12/2011 y su primer gol el 11/12/2011 ante nada menos que Henrik Lundqvist y los New York Rangers, aunque acabaron perdiendo por 6-1 dicho partido. Esa temporada Gudbranson consiguió 2 goles, 6 asistencias y 8 puntos en 72 partidos, ayudando a los Panthers a llegar a los Playoffs de la Stanley Cup por primera vez desde la temporada 1999/2000. En esa Post-Season Gudbranson jugó 7 partidos sin conseguir puntos, siendo eliminados por los New Jersey Devils en los cuartos de final de la Conferencia Este.

Durante el cierre patronal de la NHL en la temporada 2012-2013, donde se jugaron 48 partidos, de los que Gudbranson jugó 32 partidos, consiguiendo 4 asistencias, pero sin conseguir la clasificación para los Playoffs de los Panthers. En la siguiente temporada 20013-2014, jugó 65 partidos, anotando 3 goles, 6 asistencias y 9 puntos, siendo compañero en defensa con Ed Jovanovski y Dylan Olsen. Las dos últimas temporadas en los Panthers consiguió 4 goles, 9 asistencias y 13 puntos en un total de 76 partidos en la 2014-2015 y 2 goles, 7 asistencias y 9 puntos en 64 partidos en la temporada 2015-2016, clasificándose para los Playoffs y jugando 6 partidos sin conseguir ningún punto, siendo eliminados los Panthers por los New York Islanders también en los cuartos de final de la Conferencia Este.

Gudbranson llegó a los Vancouver Canucks desde los Florida Panthers durante la “Offseason de 2016" junto con una quinta ronda del 2016 a cambio de Jared McCann y una segunda y cuarta ronda de selección a partir de 2016. Gudbranson ha sido uno de los Blue-Liners más fiables para los Canucks esta temporada, con un promedio de más de 20 minutos en el hielo, consiguiendo un total de 6 puntos (1 gol y 5 asistencias) en 30 partidos.