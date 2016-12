Google Plus

Legwand deja la NHL después de 16 temporadas | Foto: sportsnet.ca

David Legwand, de 36 años, decidió colgar los patines después de 1.136 partidos en la NHL en 16 temporadas. Legwand comenzaba su carrera en la NHL en los Nashville Predators y se da la circunstancia de que el jugador fue la primera selección en un draft de los Preds en su historia. El jugador era elegido en segundo lugar en la primera ronda del draft de 1998. Después de 14 temporadas en Nashville, el jugador era traspasado en 2014 a los Detroit Red Wings a cambio de Patrick Eaves, Calle Järnkrok y un pick condicional del draft de 2014. Pero no duraría mucho en Detroit y en Julio de 2014 Legwand hacía las maletas rumbo a Ottawa Senators para suplir la marcha de Jason Spezza en la capital canadiense. Sus números no convencieron a los Sens con 27 puntos (9 goles y 16 asistencias) en 80 partidos, así después de un año en Ottawa volvía a hacer las maletas junto con su compañero de equipo Robin Lehner para irse a Buffalo Sabres quienes daban a cambio la primera ronda del draft de los New York Islanders de 2015.

El jugador fue la primera selección en un draft de los Preds en su historia Actualmente el jugador es líder en varios apartaados dentro de la franquicia de Nashville Predators. Líder en goles con 210, líder en asistencias con 356, líder en puntos 566 y líder también en partidos disputados con los Preds 956. En el plano global, el delantero ha anotado 228 goles y 390 asistencias.

El jugador emitía un comunicado para anunciar su despedida y agradecer la oportunidad de haber podido jugar todo este tiempo en una liga como la NHL: "Qué gran carrera, sobre todo teniendo la oportunidad de jugar cerca de 1.000 partidos en el club que me seleccionó y viendo el crecimiento del juego allí en Nashville; también pude cumplir el sueño de jugar en mi ciudad natal para los Detroit Red Wings; también tuve una experiencia muy positiva al jugar en la capital de Canadá; y para terminar ser parte de una plantilla de jugadores con talento como los Buffalo Sabres en mi última temporada "