Google Plus

Previa: Grupo A - WJC 2017

El grupo A, es de los dos que componen el torneo el menos duro a priori. Finlandia, República Checa y Suecia no parece que vayan a tener problemas para clasificarse mientras que el último puesto se lo disputarán Dinamarca y Suiza. Tanto Finlandia como Suecia son dos potencias mundiales en este deporte y anque no llegan con la calidad de otros años, no habría que descartarlas de cara al título. En este artículo analizaremos a las cinco selecciones que disputarán el campeonato, así como las opciones de estas en el mismo.

FINLANDIA

Los actuales campeones tienen difícil repetir torneo. Este año se presentan con un equipo experimentado pero sin el gran talento ofensivo que ha presentado en este torneo en años anteriores. A pesar de no ser uno de los favoritos no hay que descartar a Finlandia, una pequeña nación que año tras año continúa produciendo algunos de los prospects más interesantes del panorama mundial.

La portería en el combinado finlandés es donde se presenta el mayor signo de interrogación en este momento. Veini Vehvilainen es muy inconsistente, mientras que Markus Ruusu y Karolus Kaarlehto no se han probado en torneos de este nivel. Vehvilainen lo tiene todo para ser uno de los mejores arqueros si regulariza sus actuaciones como ya hizo años anteriores.

Si hay que destacar una faceta del roster que presenta Finlandia, esa es la defensiva. A lo largo de los años Finlandia ha destacado por su seguridad defensiva y este año no será menos. La impresionante defensa finesa estará liderada por el defensa Vancouver Olli Juolevi y el jugador de Detroit, Vili Saarijarvi, una de las mejores parejas defensivas del campeonato. La experiencia y talento de Juolevi debe liderar a los suyos, del cual su aportación tanto defensiva como principalmente ofensiva ha de ser vital. Los jóvenes Miro Heiskanen y Juuso Valimaki darán frescura a una defensa muy sólida y con muchos recursos.

Si los finlandeses quieren luchar por las medallas deberán intentar suplir entre todos los delanteros del roster el poder anotador de los fineses en 2016 de jugadores como Patrik Laine, Sebastian Aho o Jesse Puljujarvi. Si hay que buscar un jugador para liderar la ofensiva, Eeli Tolvanen debe ser el elegido. Es uno de los jugadores importantes del draft 2017. Tolvanen es un jugador de piernas rápidas y decisiones inteligentes con el disco, sobre todo en el powerplay como ya ha demostrado en los Sioux City de la USHL y en la serie de partidos de exhibición que disputó con su selección el pasado verano. Otro jugador interesante del próximo draft que partirá como hombre importante de la delantera es Kristian Vesalainen, quien junto con Henrik Borgstrom y Aapeli Rasanen, uno de los mejores centers del equipo, serán la base en la que se sustente la ofensiva finlandesa. Tampoco hay que olvidarse de Petrus Palmu que registraba 23 goles y 44 puntos en 32 partidos antes de llegar a la concentración. Julius Nättinen que repite este año aportará veteranía y puntuación mientras que Otto Koivula y Janne Kuokkanen darán profundidad al banquillo.

SUECIA

Después de irse a casa sin una medalla en el torneo del año pasado, la Tre Kronor buscará la redención. Suecia llega al WJC de este año no sólo con un equipo completamente nuevo, sino también con un nuevo entrenador en Tomas Monten.

En los tubos habrá dos jugadores peleando por hacerse con la titularidad, Félix Sandström y Filip Gustavsson. Sandstrom, drafteado por los Flyers en 2015, hoy día con 19 años tiene su última oportunidad de ayudar a Suecia a llegar a las medallas. Gustavsson es en realidad el más joven de los tres porteros, sin embargo su buena trayectoria en las categorías inferiores con los suecos le hacen ser uno de los favoritos de cara a hacerse con el puesto de titular.

En defensa lo más probable es que el par principal lo formen Gabriel Carlsson y Jacob Larsson , que ya jugaron juntos en el torneo del año pasado. Carlsson es un gran defensa conocido por su gran disparo y por usar su físico cuando es necesario. El segundo par defensivo puede estar formado por Kylington y Lucas Carlsson , uno de los mejores prospects defensivos de Chicago. Con mucha calidad en la zona defensiva, las miradas no estarán puestas en ninguno de estos jugadores sino en Rasmus Dahlin de tan sólo 16 años, con un talento excepcional se ha destapado aún más si cabe esta temporada. Dahlin no será elegible hasta 2018, pero todo apunta a que podría estar entre los 5 primeros. La sorpresa en defensa también viene no por uno de los seleccionados si por todo lo contrario. Timothy Liljegren uno de los mejores jugadores a priori del draft de 2017 se ha quedado fuera del torneo por decisión técnica.

En la zona ofensiva habrá que ver de qué manera toca el nuevo entrenador algunas líneas que juegan de memoria. Por un lado, Ohlsson, Wingerli y Söderlund del Skellefteå aportan una gran velocidad y verticalidad. Grundström, Andersson y Pettersson aportarán lucha y músculo así como una forma distinta de interpretar el juego. Elias Pettersson es uno de los mejores prospects escandinavos en el próximo draft y está listo para mostrar su clase en el WJC. En una delantera con tanto talento es difícil destacar a alguien, pero sin duda la estrella del equipo y el líder en ataque será el menor de los Nylander, Alex Nylander de los Rochester Americans.

REPÚBLICA CHECA

Los checos no han ganado una medalla desde 2005, por lo que es difícil considerarlos como candidatos, pero pueden ser jueces con un excelente juego en equipo y buena calidad general en todas sus líneas, sin embargo, los checos carecen de profundidad. Por lo que necesitarán actuaciones excepcionales de sus mejores jugadores si quieren dar la sorpresa.

En la portería estará Daniel "Darth" Vladar, un guardameta que se está ha realizado ya seis aperturas en la AHL y que con esta sumará su tercera participación en el torneo. Jakub Škarek y Petr Kvaca completan la lista de porteros.

En la parcela defensiva los checos cuentan con cinco jugadores de la CHL, lo que les da una buena base. Sus dos mejores defensas son Jakub Zboril y Libor Hájek, quienes cuentan con mucha experiencia internacional que aportará consistencia en la blueline. Zboril será probablemente uno de los mejores blueliners en el torneo. Otro jugador interesante es Filip Hronek, de los Detroit Red Wings aportará puntuación desde atrás gracias a un buen disparo y gran visión. El joven Petr Kalina dará profundidad gracias a la buena evolución que ha tenido en la liga profesional Checa.

Un año más la delantera podría ser la parcela más débil de la República Checa, quienes desde la década de los 90 no aporta una buena hornada de delanteros. Su jugador referencia será Adam Musil, quien precisamente nunca ha sido un gran goleador. Michael Špaček está jugando el mejor hockey de su carrera como junior y el combinado checo debe aprovecharse de ello. Simon Stransky es una buena opción para patinar en la primera línea Checa ado que el jugador ha registrado un punto por partido en la WHL. Tomáš Šoustal siempre ha sido un delantero secundario pero este año podría tener un papel más importante. Otro jugador a seguir será Martin Nečas, un center de calidad que podría ser elegido en la primera ronda del próximo draft.

DINAMARCA

El pasado año el combinado de Dinamarca salvaba los muebles en el último momento gracias a la sorprendente victoria ante Suiza por 2-1 que les hacía salvar la categoría para que este año pudieran estar de nuevo entre los mejores. Después de dos años consecutivos alcanzando los cuartos de final, uno se imagina que el objetivo de este año es similar, pero podría estar disputándose el descenso con Letonia.

El equipo repite con 11 jugadores del pasado torneo y volverá a estar dirigido por Olaf Eller. Uno de los que repite es el portero Lasse M. Petersen, quien parece tener asegurada la titularidad. Kasper L. Krog y Emil Gransøe esperarán desde el banquillo una oportunidad.

Este año la defensa de Dinamarca carece de hombres importantes que destaquen sobre el resto como ha ocurrido otros años. Siendo uno de los conjuntos que más disparos va a recibir, el buen trabajo defensivo de la mano de jugadores como Morten Jensen, Anders Koch o Mathias Røndbjerg será fundamental. Si Dinamarca se ha caracterizado por ser un gran equipo, por encima de las individualidades, para suplir sus carencias, este año parece que será mucho más importante.

En la zona ofensiva Alexander True dirigirá a los suyos con la intención de destacar tras haber pasado desapercibido en el pasado draft. El jugador de los Seattle Thunderbirds de la WHL está realizando una buena temporada y es que el center de dos vías domina el juego defensivo además de ser un buen creador. En el ataque lo acompañarán Jeppe Jul Korsgaard, Rasmus T. Andersson, el joven Jonas Røndbjerg y los nuevos reclutas de la NHL como Nikolaj Krag Christensen y Joachim Blichfeld.

SUIZA

Suiza es siempre un caso interesante en el WJC porque siempre tienen un par de perspectivas prometedoras, pero el equipo nunca llega lejos. Este año van a traer un equipo veterano que puede encontrar la red con mayor facilidad además de contar con uno de los mejores prospects en todo el draft de 2017. Aún así no podemos esperar mucho de los suizos a menos que ganen un par de partidos en Montreal.

En la portería Joren Van Pottelberghe repetirá torneo después de ser goleado el pasado año frente a los estadounidenses. El prospect Detroit Red Wings ha realizado un buen trabajo en el HC Davos en su primera temporada como un portero titular y parece llegar al torneo en plena forma. Matteo Ritz del Lausana HC y Philip Wüthrich Del SC Bern completan la lista de porteros.

En defensa Jonas Siegenthaler por tercer año consecutivo, será uno de los mejores de Suiza. El corpulento jugador es letal en la vallas aunque flojea en la zona ofensiva y debería mejorar su disparo. Otro hombre experimentado con los que contarán los suizos es Roger Karrer. Karrer ha sido pieza clave para su selección en categorías inferiores y fue uno de los mejores en Finlandia. Yanik Burren aportará talento y aunque nunca ha representado a Suiza en un torneo oficial IIHF antes de este año, ha sido un habitual en la U18. La defensa la completan dos buenos prospects que muchos ojeadores esperan ver con interés como Tobias Geisser y Nico Gross.

La ofensiva suiza tiene un nombre propio, Nico Hischier. El joven y talentoso delantero ha registrado 48 puntos en 31 juegos con los Halifax Mooseheads. Para muchos ojeadores estamos ante un top 3 del próximo draft. Es un jugador muy hábil capaz de anotar desde cualquier lugar de la zona de ataque. Otro jugador interesante de ver es Philipp Kurashev, un jugador elegible para 2018 que también está jugando en el QMJHL y está realizando una gran campaña. Calvin Thürkauf aportará veteranía y dará equilibrio en ataque. Philipp Kurashev, Raphael Prassl y Marco Miranda han tenido un buen rendimiento en las inferiores y aún están a tiempo de hacer lo mismo con la U20.